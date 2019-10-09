Нардеп поскаржився на Зеленського у Держбюро розслідувань
Гончаренко побачив порушення президентом Кримінального кодексу
Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко звернувся до Державного бюро розслідувань через заяву президента України Володимира Зеленського під час розмови з президентом США Дональдом Трампом про те, що генпрокурор –100% його людина.
Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.
«ДБР має взятися за розслідуванням щодо Зеленського. Направив депутатське звернення в ДБР з приводу слів президента України, що «генпрокурор – 100% моя людина». У цих словах можна побачити ознаки злочину, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем»)», – написав він.
За його словами, не може Президент країни обіцяти кому б то не було, що справа буде розслідувана або що він доручить Генпрокурору щось зробити.
«Ми все таки живемо в демократичній, а не монархічної країні», – додав він.
Гончаренко висловив впевненість в тому, що ДБР розпочне кримінальне розслідування щодо цього висловлювання Зеленського.
Нагадаємо, члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.
Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.
Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.