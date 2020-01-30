Нардеп Кива кличе на роботу водія, який висадив волонтерок з автобуса



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Кива готовий надати чоловікові роботу і юридичну підтримку в суді

Народний депутат від «Опозиційної платформи - За життя» Ілля Кива обіцяв надати роботу і юридичну підтримку в суді водієві автобуса, який позбувся своєї роботи після відмови вимкнути серіал російською мовою.

Про це парламентар написав на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, по дорозі із Луцька у Київ посеред траси висадили волонтерку на госпітальєрку, які просили водія автобуса вимкнути російський серіал, який транслювався у салоні.

За словами Киви, звільнення водія є незаконним і здійснювалося під тиском націоналістів.

«Звільненому водієві маршрутки, в якій стався інцидент з дівчатами-волонтерами, яким не сподобався перегляд пасажирами російського серіалу, готовий надати роботу і юридичну підтримку в суді. Бо вважаю його звільнення незаконним і вчиненим під тиском крайніх правих націоналістів. Ми прийдемо до влади і зупинимо свавілля, що відбувається в нашій країні, і точно покараємо винних. Прошу ЗМІ поширити цю заяву чи, у кого є контакти водія, прошу скинути мені для зв'язку. Спасибі», - написав Ілля Кива у соцмережі.

До слова, у Києві пікетували «Zara Home» після виходу матеріалу «Главкому» про те, що торговельна мережа офіційно відмовилась обслуговувати українців українською мовою.

Нагадаємо, 16 січня покупцю з Києва, який цікавився, чому сайт компанії zarahome.com не дає можливості робити покупки з території Україні державною мовою, у відділі обслуговування клієнтів компанії Zara поінформували, що «для Вашої країни передбачені лише російська та англійська мови».