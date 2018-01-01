Нардеп Мосійчук заступився за дружину, яку НАБУ «застукало» у хаті його водія

Політик відреагував на скандальну ухвалу суду

Народний депутат від Радикальної партії Ляшка Ігор Мосійчук відреагував на дії детективів Національного антикорупційного бюро України, котрі одержали доступ до даних телефонних дзвінків, смс та інтернет-з’єднань його дружини. Про це він написав у своєму «Фейсбуці» після оприлюдення цієї інформації на «Главкомі».



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Ігор Мосійчук

Політик відреагував на скандальну ухвалу суду

Народний депутат від Радикальної партії Ляшка Ігор Мосійчук відреагував на дії детективів Національного антикорупційного бюро України, котрі одержали доступ до даних телефонних дзвінків, смс та інтернет-з’єднань його дружини. Про це він написав у своєму «Фейсбуці» після оприлюдення цієї інформації на «Главкомі».

За версією слідства, нардеп Мосійчук у 2015 році придбав будинок у селі Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, право власності якого зареєстровано на свого водія Андрія Дзюбенка. Не пізніше грудня 2016-го політик спільно з дружиною в'їхали до вказаного будинку і постійно там проживають. Більше того дружина нардепа брала безпосередню участь у замовленні робіт щодо ремонту та облаштування вищезазначеного домоволодіння, придбанні побутової техніки та меблів. До організації ремонту та облаштування будинку залучалися водії Мосійчука, у тому числі Дзюбенко.

Натомість на думку Мосвійчука, у тексті ухвали співробітники НАБУ «тричі збрехали».

«По-перше, Андрій Дзюбенко є моїм товаришем, та приватним підприємцем, і ніколи не був моїм парламентським помічником. По-друге, згідно з довідками ДФС, протягом 2011-2017 рр. Андрій Дзюбенко отримував і отримує стабільний дохід, з якого регулярно сплачує податки. По-третє, я ніколи не купував будинку в жодному з населених пунктів України, чи за її межами, хоча дуже цього хотів би і в майбутньому планую це зробити», - заявив політик.

Мосійчук вважає, що ніхто, ніколи і ні за яких обставин, не заборонить його сім’ї робити ремонти, купувати побутову техніку за власні кошти.

«Ніхто, ніколи і ні за яких обставин, не заборонить мені та моїй дружині робити ремонти, купувати побутову техніку за власні кошти. До речі, детективи НАБУ, які зараз кошмарять мою родину, нинішню та колишню дружин, дітей, помічників та друзів, постійно і зумисно розголошують адресу мого проживання», - сказав обранець.

Водночас радикал наголосив, що НАБУ і НАЗК мають повне право перевіряти будь-кого з чиновників на факти незаконного збагачення.

«Але в цьому випадку, те в який спосіб це роблять детективи НАБУ, несе загрозу життю і здоров'ю моєму та моїх близьких. Я буду звертатись за захистом своїх і своїх рідних інтересів до суду, та інших компетентних органів», - зазначив Мосійчук.

Як повідомляв «Главком», Солом’янський районний суд Києва надав тимчасовий доступ НАБУ до вхідних та вихідних дзвінків, а також смс-повідомлень з мобільного номера дружини народного депутата від Радикальної партії Ляшка Ігоря Мосійчука за період з 26 грудня 2016 до 1 січня 2018 року. Судова ухвала видана у рамках кримінального провадження за ст. 366-1, ст. 368-2 КК України («Декларування недостовірної інформації» і («Незаконне збагачення»).





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