НАБУ перевіряє, чому нардеп Мосійчук поселив молоду дружину у будинок свого... водія

Дружина нардепа купує техніку і меблі в будинок водія. Антикорупційне бюро підозрює, що народний обранець так приховує незаконне збагачення

Детективи Національного антикорупційного бюро України одержали тимчасовий доступ до вхідних та вихідних дзвінків, а також смс-повідомлень з мобільного номера дружини народного депутата від Радикальної партії Ляшка Ігоря Мосійчука за період з 26 грудня 2016 до 1 січня 2018 року. Про це «Главкому» стало відомо з ухвали

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Ігор Мосійчук з дружиною Владленою

Дружина нардепа купує техніку і меблі в будинок водія. Антикорупційне бюро підозрює, що народний обранець так приховує незаконне збагачення

Детективи Національного антикорупційного бюро України одержали тимчасовий доступ до вхідних та вихідних дзвінків, а також смс-повідомлень з мобільного номера дружини народного депутата від Радикальної партії Ляшка Ігоря Мосійчука за період з 26 грудня 2016 до 1 січня 2018 року.

Про це «Главкому» стало відомо з ухвали Солом’янського районного суду Києва від 17 січня.

За версією слідства, нардеп Мосійчук у 2015 році придбав будинок у селі Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, право власності якого зареєстровано на свого водія Андрія Дзюбенка. Не пізніше грудня 2016-го політик спільно з дружиною в'їхали до вказаного будинку і постійно там проживають.

Будинок Дзюбенка, в якому нібито мешкає нардеп Мосійчук. Фото 2016 року

Більше того дружина нардепа брала безпосередню участь у замовленні робіт щодо ремонту та облаштування вищезазначеного домоволодіння, придбанні побутової техніки та меблів. До організації ремонту та облаштування будинку залучалися водії Мосійчука, у тому числі Дзюбенко.

Ігор Мосійчук

НАБУ вважає, посилаючись на лист Державної фіскальної служби від 18.11.2016 (№19997/5/99-99-08-02-02-02-16), що Андрій Дзюбенко упродовж 2011-2016 років не отримував доходів, які б давали йому можливість придбати житловий будинок під Києвом.

Крім цього, як зазначає антикорупційний орган, обранець Ігор Мосійчук не відобразив в електронній декларації за 2015 рік наявність нерухомості або факт проживання у будинку в селі Білогородка. Це спонукало НАБУ у листопаді 2016 року відкрити кримінальне провадження за ст. 366-1, ст. 368-2 КК України («Декларування недостовірної інформації» і («Незаконне збагачення»).

Як відомо, вперше інформація про будинок у Білогородці з прив’язкою до народного депутата Ігоря Мосійчука з’явилася у серпні 2016 року. Відео недобудованої нерухомості оприлюднив журналіст Василь Крутчак. Згодом Мосійчук усе спростував, сказавши, що це будинок його друзів.

22 грудня 2017 року НАБУ провело обшуки в помічників Мосійчука. За словами самого нардепа, обшуки стосуються будинку, який він орендує та в якому мешкає.

«Нібито, я не вніс його у декларацію. Насправді це абсолютна маніпуляція: я в’їхав у цей будинок у січні 2017 і наступного року згідно з законом занесу його у декларацію. До того ж, справу порушено ще рік тому у 2016 році. Ухвалу суду про обшуку виніс суддя Бобровник, якого раніше впіймали на хабарі. Він абсолютно підконтрольний НАБУ. Крім того, у мене є з ним конфлікт інтересів», - пояснив «ляшківець».

Нагадаємо, що Ігор Мосійчук у жовтні 2016 року одружився на 34-річній Владлені Карпенко, яка за даними сайту «Посіпаки», була у нього помічницею.

Андрій Дзюбенко засвітився кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до парламенту восени 2014 року. Він йшов за партійним списком Радикальної партії Олега Ляшка під №94. За рік до цього на сайті оголошень було розміщено резюме Дзюбенка, де він шукав роботу водієм з зарплатнею 4,5 тис. грн.

Нардеп Мосійчук згадав прізвище Дзюбенка під час недавнього теракту біля будівлі телеканалу «Еспресо», сказавши, що це його давній помічник та товариш.

Як повідомляв «Главком», лідер Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 млн. грн у смт Козин Київської області. Радикал придбав будинок і землю в Артема Савицького, який у 2014 році був у партійному списку РП на виборах до парламенту.

Раніше Олег Ляшко орендував в Савицького землю і тільки частину будинку площею 216 кв.м.