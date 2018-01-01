Нардеп похвалився дружбою з ізраїльськими спецслужбами

Депутат Борислав Береза розповів про бесіду з приятелями, які служать в ізраїльській спецслужбі Шабак

Народний депутат України Борислав Береза похвалився перед своїми читачами у Facebook, що у нього є кілька друзів, які служать в ізраїльській спецслужбі Шабак. За словами нардепа, ця структура відома менше, ніж Моссад, «але не менш ефективна». «Так ось зустрівся я сьогодні з моїми приятелями, яких знаю понад 20 років і випили ми



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Народний депутат України Борислав Береза

Депутат Борислав Береза розповів про бесіду з приятелями, які служать в ізраїльській спецслужбі Шабак

Народний депутат України Борислав Береза похвалився перед своїми читачами у Facebook, що у нього є кілька друзів, які служать в ізраїльській спецслужбі Шабак.

За словами нардепа, ця структура відома менше, ніж Моссад, «але не менш ефективна».

«Так ось зустрівся я сьогодні з моїми приятелями, яких знаю понад 20 років і випили ми з ними по чашечці кави-афух. Поговорили про життя, про те що відбувається в світі і про багато іншого. А потім торкнулися теми України. Один з них, назвемо його Алекс, каже:

Ми коли до тебе їхали, то подивилися, що у вас відбувається. У вас бардак. Але коли поліція підкидає боєприпаси бізнесменові, щоб гроші з нього вимагати, то це вже чистий бандитизм. Так, таке буває всюди. Брудні копи. Але після того, як це стає відомо і факт підтверджується, то ті, хто підкидали і вимагали, повинні сісти. А якщо це не відбувається, то ви ніколи нічого путнього не побудуєте...Тут від вас до нас приїжджали люди на навчання. Нормальні, світлі хлопці. Тому якщо тобі скажуть, що нормальних набрати на службу не можуть, то не вір. Нормальні є. Їм треба давати шанс і надавати можливість. А обгидили, то замінити і їх. Іншого шляху немає», - переповів Береза монолог ізраїльського спецслужбовця.

За словами депутата, йому після цієї розмови стало «соромно так, що кава в горло не лізе».

«Розумію я, що мені говорять не для того, щоб принизити. Просто ці люди можуть мені сказати все, що вони думають не ховаючись за коректність і ввічливість. А інші, в Європі, сором'язливо промовчать, але подумають про Україну теж саме, що і мої друзі в Ізраїлі», - додав Береза.