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    Нардеп пояснив, чому генпрокурор саме зараз оголосив про підозру Азарову і Арбузову

    Лещенко вважає, що Луценко «прикрився» новими підозрами, аби «замяти» скандал з відпусткою на Сейшелах
    Генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив про підозру та у розшук екс-прем’єра Миколу Азарова та екс-главу Нацбанку Сергія Арбузова невипадково, а через бажання виправдатися перед суспільством за свою відпустку на Сейшельських островах. Таку думку нардеп «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко висловив на своїй сторінці у
    • Сьогодні, 17:02
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    Сергій Лещенко
    Сергій Лещенко

    Лещенко вважає, що Луценко «прикрився» новими підозрами, аби «замяти» скандал з відпусткою на Сейшелах

    Генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив про підозру та у розшук екс-прем’єра Миколу Азарова та екс-главу Нацбанку Сергія Арбузова невипадково, а через бажання виправдатися перед суспільством за свою відпустку на Сейшельських островах. Таку думку нардеп «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко висловив на своїй сторінці у Facebook.

    Парламентар нагадав, що «коли вибухнув минулий скандал з Луценком, він поїхав в АТО перекривати негатив».

    «Цього разу Луценко вирішив не напружуватися і перебити негатив вирішив двома підозрами - Арбузову і Азарову. Їм не шкода, а Луценко приємно. Щоправда, заковика є - в обох справах, і по зрідженому газу, і по «вишках» раніше проходив Бойко (нардеп від Опоблоку Юрій Бойко, - «Главком»). Були навіть готові подання до парламенту на його затримання і арешт. Були, та загули», - написав Лещенко.

    Парламентар наголосив, що в одній справі Бойко тепер просто свідок (щодо зрідженого газу), а «щодо вишок Луценко нещодавно назвав їх «вишками Кацуби», але ніяк не Бойка».

    «Звичайно, притягати Бойка до відповідальності не так приємно, як Арбузова з Азаровим - він ще в Україні, має великі фінансові можливості і навіть контролює зі своїми дружками телеканал «Інтер». Тому використовувати Бойка заради прикриття Сейшел - це нерівноцінний обмін, я вважаю», - підкреслив нардеп.

     

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