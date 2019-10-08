Нардеп закликав уряд призначити віцепрем’єра з питань деокупації Криму та Донбасу



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20-25 жовтня Комітет з питань прав людини проведе виїзне засідання на території Донецької та Луганської областей

Парламентський Комітет з питань прав людини наполягає на створенні в українському Уряді посади віцепрем’єра, який відповідатиме за деокупацію та реінтеграцію Криму та Донбасу.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець.

«Так чи інакше питання реінтеграції та деокупації Донбасу й Криму зачіпають інтереси мільйонів людей. Вони є інтерсекційними – тобто такими, що стосуються різних сфер економічного, політичного, культурного життя країни. Жодне міністерство нездатне одноособово взяти на себе таку місію. В той же час, якщо всі цим займатимуться без належної координації, буде лише хаос. Тому на роль координатора і провідника стратегії реінтеграції ми пропонуємо віцепрем’єра з цих питань», - наголосив Дмитро Лубінець.

Він відзначив, що це допоможе досягати чітких результатів, знаходити відповідальних за невдачі й мати єдиного комунікатора виконавчої влади з законодавчою в питаннях реінтеграції.

«Мусимо рухатись єдиним курсом до мети й мати перед собою дорожню карту дій, яка допоможе відновити суверенітет України над усіма нашими територіями. Сьогодні це питання номер один для держави, вирішення якого визначить майбутнє країни. Тому потрібен максимально високий рівень керівництва процесом. Його забезпечить зосередження повноважень в руках віце-прем’єр-міністра з питань деокупації та реінтеграції Криму й Донбасу», - заявив Дмитро Лубінець.

Він також повідомив, що 20-25 жовтня Комітет з питань прав людини проведе виїзне засідання на території Донецької та Луганської областей та закликав урядовців долучитися до нього.