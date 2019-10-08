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    Економіка та фінанси

    Уряд до кінця року має віддати 80,3 млрд грн боргів

    • Розсилка
    Уряд до кінця року має віддати 80,3 млрд грн боргів

    У першому кварталі 2020 року уряду потрібно буде виплатити 115 мільярдів боргів

    За даними Міністерства фінансів України, у четвертому кварталі 2019 року уряд повинен погасити заборгованість за державним боргом у сумі 80,3 мільярда гривень.

    Як йдеться у борговій статистиці, опублікованій 7 жовтня, прогноз платежів за державним боргом на останній квартал 2019 року зменшили на 2,78 мільярда гривень проти того прогнозу, який опублікували місяць тому.

    Водночас виплати за держборгом у 2020 році навпаки підвищили на 2,5 мільярда гривень. Так, у першому кварталі 2020 року уряду потрібно буде виплатити 115 мільярдів боргів.

    Загалом, за даними Мінфіну, у 2019 році Україна має виплатити 469,84 мільярда гривень. З цієї суми 338,4 мільярда гривень — державний борг, а решта 131,43 мільярда гривень — гарантований державою борг.

    Нагадаємо, що у вересні 2019 року Україна погасила майже 561 мільйон доларів боргу за кредитами МВФ.

    У серпні 2019 року державний борг України зменшився на 0,5 мільярда доларів — до 81,92 мільярда доларів.

     

    борг МВФ економіка Україна фінанси уряд
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