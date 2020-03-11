Нардепи наполягли: Шмигаль обіцяє знову відкрити засідання уряду для журналістів



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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв знову відкрити засідання Кабінету міністрів для журналістів

Уряд підтримав ідею депутатів «Європейської солідарності» провести позачергове засідання Ради через коронавірус

Народні депутати фракції «Європейська солідарність» домоглися підтримки урядом проведення позачергового засідання Верховної Ради щодо епідемії коронавірусу і скасування практики проводити засідання Кабінету міністрів у закритому режимі.

Про це повідомила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Перемога. Нардепи від «Європейської солідарності» Марія Іонова, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз висловили обурення закритими засіданнями уряду. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв вже наступного засідання відмовитися від практики закритих втаємничених засідань і повернутися до відкритих засідань Кабміну», – зазначила Геращенко.

«Також уряд підтримує ініціативу «Європейської солідарності» щодо позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення нагальних питань із профілактики коронавірусу. Завтра, на нараді в голови Верховної Ради будемо вимагати проведення цього засідання», – додала вона.

Нагадаємо, сьогодні на закритому засіданні Кабмін запровадив усеукраїнський карантин до 3 квітня.

Крім того Кабмін заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня. Також було прийнято рішення про те, що уряд виділить 100 млн грн на засоби захисту від коронавірусу.

Також 11 березня уряд ухвалив низку кадрових рішень.