Шмигаль звільнив з посади голову Нацагентства з питань державної служби



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Олександр Стародубцев був призначений головою Національного агентства з питань державної служби 6 листопада 2019 року

Тимчасово виконувати обов'язки голови Нацагентства буде перший заступник Стародубцева Володимир Купрій

Кабінет міністрів звільнив з посади голови Національного агентства з питань державної служби одного з творців електронної системи держзакупівель ProZorro Олександра Стародубцева. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністра Денис Шмигаль 10 березня.

Зазначається, що іншим розпорядженням Кабміну виконання обов'язків голови Нацагентства тимчасово покладені на першого заступника Стародбубцева - Володимира Купрія.

Зазначається, що Стародубцева звільнили відповідно до частини першої статті 871 Закону України «Про державну службу».

Ця стаття передбачає, що підставою для звільнення може бути скорочення чисельності або штату держслужбовців, ліквідація або реорганізація держоргану.

Чиновник займав зазначену посаду чотири місяці.

«Це були дуже круті чотири місяці, і я пишаюся тим, що ми встигли, а також дякую всім, хто був поруч і допомагав. Ми розраховували як мінімум на рік. На перше завдання - перезавантаження НАДС - я давав собі півроку. Багато чого не встигли, але фундамент закладено», - написав Стародубцев у Facebook.

«Я був готовий залишатися при дотриманні попереднього вектора на перезавантаження держслужби, залученні великої кількості нових людей і введенні західної моделі менеджменту. Про що й сказав новому міністру КМУ. Він був неготовий відразу сказати своє бачення щодо цих питань і збирався повідомити мене пізніше. Я так розумію: теж не встиг», - додав він.

Зазначимо, Стародубцев з березня 2015 року до серпня 2017-го керував департаментом держзакупівель Мінекономрозвитку.

Нагадаємо, на закритому засіданні уряд ухвалив низку кадрових рішень.

Як повідомлялося, 6 листопада Кабмін призначив екскерівника ProZorro Олександра Стародубцева головою Національного агентства з питань державної служби.

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