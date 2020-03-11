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    Економіка та фінанси

    Кабмін виділить 100 млн грн на засоби захисту від коронавірусу

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    У світі зафіксовано 120 944 випадки зараження вірусом, 65 977 осіб одужали, 4365 людей померло - Кабмін виділить 100 млн грн на засоби захисту від коронавірусу
    У світі зафіксовано 120 944 випадки зараження вірусом, 65 977 осіб одужали, 4365 людей померло

    До 1 червня буде заборонено експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення

    Уряд виділить 100 млн грн на закупівлю засобів індивідуального захисту через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Про це повідомляє Урядовий портал.

    «На засіданні Кабінету vіністрів, 11 березня, ухвалене рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що одночасно задля виконання цього рішення до 1 червня буде заборонено експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

    Згідно з останніми даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на цей час у світі зафіксовано 120 944 випадки зараження вірусом, 65 977 осіб одужали, 4365 людей померло.

    Як повідомлялося, Кабмін запровадив усеукраїнський карантин до 3 квітня.

    Крім того, Україна може обмежити роботу прикордонних пунктів пропуску з метою запобігання поширенню коронавірусу.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України отримало 43 підозри на коронавірус, один зразок ще досліджують.

    До цього «Главком» писав, що в Києві запроваджується карантин, у зв'язку з цим забороняється проведення масових заходів і закриваються школи.

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