Нардепи підтримали розширення повноважень Нацради з питань телерадіомовлення

Парламент прийняв за основу реформу Нацради з питань ТБ та радіомовлення

Документ урегульовує подання кандидатур на посаду члена Національної ради

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект № 4107 щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Відповідне рішення 15 грудня підтримали 269 народних депутатів України.

Документ урегульовує подання кандидатур на посаду члена Національної ради. Для проведення відбору кандидатів на посаду члена (членів) відомства пропонують створювати конкурсну комісію. Вона обговорюватиме запропоновані кандидатури і вноситиме на розгляд президенту відповідне подання по кожній кандидатурі з висновками і рекомендаціями.

У законі прописаний чіткий та прозорий перелік вимог та обмежень до кандидатури на посаду члена Нацради.

Документ встановлює чіткий та прозорий перелік вимог до громадських об’єднань та творчих спілок, які можуть бути суб’єктами подання кандидатур на посаду члена Національної ради.

Унормовуються і підстави дострокового припинення повноважень члена ради.

У законі пропонують механізм проведення засідань без участі відповідних ліцензіатів за умови, якщо ліцензіата було належним чином повідомлено про час та місце проведення засідання.

Оклади членів Національної ради встановлюються на рівні 33 прожиткових мінімумів.

Між іншим, напередодні стало відомо, що Нацрада перевірить телеканал «Наш» через російську пропаганду.

Рааніше Нацрада призначила перевірку каналу Zik через «соросят».