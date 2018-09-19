Нардепи розглянуть проект опозиції про скасування збільшення чисельності ЦВК



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У штаб-квартирі ЦВК після парламентських виборів 2014 року

Парубій наголошував, що збільшення чисельності складу ЦВК спрямоване на виконання рекомендацій ПАРЕ щодо представлення у Центрвиборчкомі кандидатур від усіх фракцій

Верховна Рада розгляне проекти постанов про скасування прийнятого в цілому закону «Про внесення зміни до статті 6 закону України «Про Центральну виборчу комісію», яким склад комісії було збільшено із 15 до 17 осіб.

Відповідні проекти постанов №9090-П та №9090-П1 включені до порядку денного парламенту четвертим і п’ятим питаннями.

Перед цими проектами постанов депутати розглянуть законопроект №0196 «Про ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)» та проекти постанов з рекомендаціями до парламентських слухань щодо законодавчого забезпечення розвитку національної інноваційної системи та щодо Реалізації державної молодіжної політики в умовах децентралізації.

Заплановано також розгляд проекту постанови про проведення парламентських слухань на тему: «Проблемні питання життєзабезпечення громадян, які проживають поблизу лінії зіткнення, а також пенсійного забезпечення населення з окупованих територій».

У кінці порядку денного депутати продовжать розглядати ратифікації, зокрема, законопроекту №0179 «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)» та пов’язані законопроекти про внесення змін до законодавства, зокрема, податкового у зв’язку із цією ратифікацією угоди.

Окрім того, депутати розглянуть законопроект №0186 «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця») між Україною та Європейським інвестиційним банком».

Як повідомлялось, 18 вересня Рада ухвалила в цілому законопроект голови ВР Андрія Парубія, зареєстрованого 17 вересня №9090 «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» і збільшила кількісний склад ЦВК з 15 до 17 осіб.

Після ухвалення законопроекту депутати Альона Шкрум («Батьківщина») та депутати з фракції Опозиційний блок зареєстрували проекти постанов про скасування цього рішення парламенту через порушення Регламенту при його ухваленні.

Закон не може бути підписаний головою ВР і направлений на розгляд президенту у зв’язку із внесенням відповідних проектів постанов.

18 вересня Парубій наголошував, що збільшення чисельності складу ЦВК спрямоване на виконання рекомендацій ПАРЕ щодо представлення у Центрвиборчкомі кандидатур від усіх фракцій.

Також, за його словами, ухвалення закону дозволить розв’язати проблему стосовно призначення 14 внесених 5 лютого Президентом Петром Порошенком у поданні кандидатур замість 13 членів ЦВК, строк повноважень яких давно сплив.

Він прогнозував, що у зв’язку із прийняттям закону парламент зможе у четвер, 20 вересня, поновити склад ЦВК.