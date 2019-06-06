Нардепи спростили отримання громадянства іноземцям-захисникам України



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Проект передбачає мораторій на видачу іноземців-ветеранів АТО іноземним державам, зокрема РФ

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №3433 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України)». За документ проголосували 230 нардепів.

Законом визначається термін «участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України» по відношенню до іноземців і осіб без громадянства, які надавали практичну допомогу підрозділам, які брали участь в антитерористичній операції (АТО).

Також передбачається визнати іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності України, такими, що перебувають на законних підставах на території України, і надати можливість таким особам отримати посвідку на проживання в Україні на час участі в захисті територіальної цілісності і недоторканності України.

Крім того, проектом передбачається встановлення обмежень щодо добровільного або примусового повернення таких іноземців та осіб без громадянства в державу-агресор або країни, які не визнають територіальну цілісність України або підтримують агресію проти України.

Так, цим проектом передбачено внести зміни і до закону «Про громадянство України», щоб закріпити норму про спрощений порядок прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які надавали практичну допомогу в захисті територіальної цілісності і недоторканності України.

Нагадаємо, Рада підтримала за основу даний закон у жовтні 2018 року. Його підтримали 252 парламентаря.

Також зазначимо, що 4 червня, представники «Національного Корпусу» і «Національних Дружин» пікетували Адміністрацію президента. Учасники мітингу вимагали від Володимира Зеленського спростити процедуру отримання українського громадянства для іноземних добровольців, ветеранів АТО (нині – ОСС), які воювали на боці України.