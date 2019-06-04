«Національний Корпус» передав Зеленському вимоги щодо українського громадянства для добровольців



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4 червня представники «Національного Корпусу» і «Національних Дружин» пікетували Адміністрацію президента Фото: «Національний Корпус»

Однією з підстав для проведення мітингу став запланований Верховною Радою на четвер, 6 червня, розгляд проекту Закону №3433

Сьогодні, 4 червня, представники «Національного Корпусу» і «Національних Дружин» пікетували Адміністрацію президента. Учасники мітингу вимагали від Володимира Зеленського спростити процедуру отримання українського громадянства для іноземних добровольців, ветеранів АТО (нині – ОСС), які воювали на боці України.

Про це стало відомо з прямої трансляції сьогоднішніх подій на каналі політичної партії «Національний Корпус» в YouTube.

Під Адміністрацією президента сьогодні зібралося близько тисячі активістів: серед них – велика кількість військових і ветеранів АТО (ООС). У мітингу також взяли участь іноземні добровольці: молдованин Станіслав Гібадулін, білорус Ян Мельников та росіяни Артем Широбоков і Микита Макєєв.

Однією з підстав для проведення мітингу став запланований Верховною Радою на четвер, 6 червня, розгляд проекту Закону №3433. Ним передбачено спростити процедуру отримання українського громадянства для іноземних бійців.

Нагадаємо, що процедуру першого читання відповідний документ пройшов ще у жовтні 2018 року. Однак до другого читання законопроект з того часу так і не дійшов.

Активісти і військові, які сьогодні зібралися на мітинг під Адміністрацією президента, заявили, що таку поведінку політиків вважають бездушною стосовно іноземних ветеранів, які стали заручниками системи.

«Верховна Рада довго ігнорувала законопроект №3433. Володимир Зеленський обіцяв не повторювати помилки попередника. Настав час це довести! Сьогодні ми передали президентові через його представника свої вимоги і сподіваємося – вони будуть почуті. По-перше, ми вимагаємо внести зміни до указу президента №215/2001, щоб спростити процедуру отримання громадянства для іноземних добровольців. Зокрема, звільнити їх від обов’язку подавати «довідку про несудимість», видану країною походження, та скоротити строк розгляду поданих документів. По-друге, ми вимагаємо створити робочу групу під керівництвом компетентних представників Адміністрації президента, яка надаватиме практичну допомогу іноземним добровольцям в отриманні українського паспорту. По-третє, ми хочемо, щоб до складу комісії з питань громадянства були включені представники від волонтерських організацій», – повідомили у «Національному Корпусі».

Зазначимо, що представник адміністрації Володимира Зеленського, який сьогодні вийшов до активістів, щоб обговорити перераховані вище вимоги та передати їх президентові, погодився з необхідністю спрощення процедури отримання українського громадянства для іноземних бійців. Від імені президента адміністрація також пообіцяла допомогти «Національному Корпусу» у вирішенні цього питання.

Варто сказати, що на мітингу також виступили деякі іноземні добровольці. Серед них – військовий із Молдови Станіслав Гібадулін, який під час бойових дій на Сході втратив ногу.

«Я впевнений, що іноземні добровольці, які тут перебувають, коли йшли у бій пліч-о-пліч з українцями, знали, що можуть загинути. Але вони підтримали Україну. Зараз нам потрібна ваша допомога. Ми віримо в те, що ви допоможете нам отримати українське громадянство», – звернувся він до української влади.

Нагадаємо, законопроект №3433 був поданий на розгляд українського парламенту лідером політичної партії «Національний Корпус» Андрієм Білецьким. Цей документ пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів, що стосуються правового статусу іноземців та осіб без громадянства, що брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.

Розгляд вказаного законопроекту у другому читанні має відбутися вже 6 червня. У «Національному Корпусі» повідомили, що цього дня під ВРУ відбудеться ще один мітинг.

«Сподіваємося, новий президент нас почув, однак 6 червня ми все одно прийдемо під Верховну Раду, щоб тепер народним депутатам нагадати про їхній обов’язок. Ми будемо тероризувати парламентарів до тих пір, поки законопроект про іноземних добровольців не буде проголосований», – заявили у «Національному Корпусі».