Рада має намір повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення



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Фото: Укрінформ

Парламент схвалив закон президента Володимира Зеленського про громадянську конфіскацію активів за основу

Верховна Рада має намір повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. За прийняття законопроекту №1031 за основу проголосували 316 депутатів при мінімально необхідних 226.

Згідно з документом, придбання особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких перевищує його доходи більш ніж на 15 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні - 14,4 млн гривень), карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

При цьому під активами маються на увазі грошові кошти (в тому числі готівкові кошти, кошти, що є на банківських рахунках або на зберіганні в банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, в тому числі криптовалюта, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи або послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім цього, в документі зазначено, що активи, вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати (834,6 тис. гривень), що є предметом спору і на які накладено арешт із забороною використання, передаються за згодою власника або судом Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Заходи щодо виявлення необгрунтованих активів і збір доказів їх необгрунтованості покладаються на Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), в окремих випадках - на Державне бюро розслідувань (ДБР) і Генеральну прокуратуру.

Згідно з документом, прокурору з метою виявлення необгрунтованих активів і збору доказів їх необгрунтованості надається прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, власником (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

При цьому право на звернення до суду з відповідним позовом пропонується надати НАБУ за погодженням з прокурором САП, крім справ, де відповідачем є посадова особа НАБУ і прокурори САП.

У таких випадках право на звернення з відповідним позовом пропонується надати прокурорам Генпрокуратури.

Розгляд справ про визнання необгрунтованими активів і їх стягнення на користь держави пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, в лютому Конституційний Суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

Як повідомлялось, у вівторок, 10 вересня, Рада прийняла закон про імпічмент президента.

Джерело: Українські новини