Народний опір окупанту. На Рівненщині декілька тисяч людей хочуть вступити у добровольчі формування

Нинішнє затишшя область використовує для укріплення території

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль зазначив, що в області спостерігається велике піднесення бойового духу громадян, котрі записуються до лав тероборони. Про це він повідомив у коментарі телеканалу «Рада», повідомляє «Главком».

«Першу частина призову до територіальної оборони повністю укомплектовано. Лише за вчорашній день (27 лютого – «Главком») надійшло декілька тисяч заявок від людей на вступ до добровольчих формувань. Усіх взяли на облік, щоб зрозуміти, хто з нами стоятиме пліч-о-пліч і боронитиме край. Край партизанської слави готується», – сказав очільник Рівненщини.

Коваль додав, що нині в області панує певне затишшя, яке використовується для укріплення території та поповнення провіанту.

Як повідомляв «Главком», керівник Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій заявив, що підписав розпорядження про видачу зброї усім, хто вміє її тримати і прагне захищати Україну. Тепер розпорядження має бути підтримане міністерством оборони України.

«Усі залишилися на місцях і працюють заради нашої перемоги. На сьогодні ворог задихається. Жодного великого міста України йому так і не вдалося взяти. Їм не підвозять палива, у них немає їжі», – наголосив Гамалій.