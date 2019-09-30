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    NASA пропонує усім бажаючим відправити своє ім’я на Марс

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    NASA пропонує усім бажаючим відправити своє ім’я на Марс

    З України свої імена вже відправили понад 58 тисяч людей

    Американське аерокосмічне агентство NASA пропонує кожному жителю планети відправити своє ім’я на Марс.

    Про це повідомляє NASA у Twitter.

    Агентство пропонує записати ім’я на мікрочип, який відправиться на Червону планету з місією марсохода «Марс-2020».

    Мікрочіп запустять наступного літа, але зареєструвати своє ім’я можна тільки до 23:59 (ET, північноамериканський східний час) 30 вересня.

    За даними NASA, своє ім’я на Марс захотіли відправити вже понад 10 млн 200 тисяч людей, найбільше (понад 2,5 мільйона) — з Туреччини. Далі йдуть Індія (1,664 мільйона) та США (1,33 мільйона).

    З України свої імена вже відправили понад 58 тисяч людей. Аби відправити своє ім’я на Марс, треба заповнити форму.

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