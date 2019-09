NASA пропонує усім бажаючим відправити своє ім’я на Марс

З України свої імена вже відправили понад 58 тисяч людей

Американське аерокосмічне агентство NASA пропонує кожному жителю планети відправити своє ім’я на Марс.

Про це повідомляє NASA у Twitter.

Агентство пропонує записати ім’я на мікрочип, який відправиться на Червону планету з місією марсохода «Марс-2020».

Мікрочіп запустять наступного літа, але зареєструвати своє ім’я можна тільки до 23:59 (ET, північноамериканський східний час) 30 вересня.

За даними NASA, своє ім’я на Марс захотіли відправити вже понад 10 млн 200 тисяч людей, найбільше (понад 2,5 мільйона) — з Туреччини. Далі йдуть Індія (1,664 мільйона) та США (1,33 мільйона).

We're taking names. And sending them to Mars.



Submit your name to be etched onto a microchip that will ride on our #Mars2020 rover! The mission launches next summer, but get your boarding pass TODAY: https://t.co/mX7bZ5Ev6g. You have until 11:59pm ET on Sept. 30 to sign up. pic.twitter.com/0Fo7er2g5e