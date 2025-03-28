Що буде із лікарями та вчителями через 10 років? Білл Гейтс висловив свою думку

Білл Гейтс заявив, що протягом 10 років штучний інтелект замінить багатьох лікарів та вчителів

Протягом наступного десятиліття досягнення в галузі штучного інтелекту призведуть до того, що люди більше не будуть потрібні «для більшості речей у світі». Такі зміни стосуватимуться і сфери освіти та медицини. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю співзасновника Microsoft і мільярдера-філантропа Білла Гейтса в програмі NBC The Tonight Show.

За його словами, наразі експертні знання є рідкістю, зокрема Білл Гейтс згадав фахівців, на яких люди, як і раніше, покладаються в багатьох сферах, включаючи лікаря або вчителя. Співзасновник Microsoft стверджує, що з появою штучного інтелекту протягом наступного десятиліття цих фахівців замінить замінить штучний інтелект – це будуть відмінні медичні поради, відмінне навчання.

За його словами, світ вступає у нову еру «вільного інтелекту». Результатом стане швидкий прогрес у технологіях на базі штучного інтелекту, які будуть доступні та торкнуться практично всіх аспектів нашого життя – від покращених ліків та діагностики до широкодоступних репетиторів на основі штучного інтелекту та віртуальних помічників.

«Це, навіть, трохи страшно, бо все відбувається дуже швидко, в штучного інтелекту немає межі», – сказав він.

Гейтс із оптимізмом дивиться на загальні переваги, які штучний інтелект може дати людству, такі як «проривні методи лікування смертельних захворювань, інноваційні вирішення проблеми зміни клімату та високоякісна освіта для всіх». Водночас Гейтс впевнений у тому, що деякі види робіт, найімовірніше, ніколи не будуть замінені на штучний інтелект.

Мільярдер також зазначив, що люди навряд чи захочуть бачити, як машини грають у бейсбол. «Будуть деякі речі, які ми залишимо собі. Але питання виробництва речей, переміщення та вирощування їжі, згодом будуть вирішені за допомогою штучного інтелекту», – сказав Гейтс.

За його словами, розвиток штучного інтелекту справді пов'язаний із «зрозумілими та обґрунтованими» побоюваннями. Він стверджує, що сучасні передові програми штучного інтелекту рясніють помилками і схильні сприяти поширенню брехні в інтернеті. Але якби йому довелося розпочинати новий бізнес з нуля, він запустив би стартап, орієнтований на штучний інтелект, зазначив Гейтс.

«Робота в галузі штучного інтелекту сьогодні перебуває на справді глибокому рівні», – сказав Гейтс.

Раніше засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс особисто звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа із закликом продовжувати фінансування програм з охорони здоров’я по всьому світу.