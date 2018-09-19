Держстат підрахував населення України



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Протягом січня-липня 2018 року чисельність населення зменшилася на 138,3 тисяч чоловік

Кількість померлих в Україні істотно перевищує кількість новонароджених

Чисельність населення України за сім місяців (з січня по липень 2018 року) скоротилася на 138,3 тисячі осіб.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Так, станом на 1 серпня поточного року чисельність населення в Україні склала 42,2 млн осіб.

«Протягом січня-липня 2018 року чисельність населення зменшилася на 138,3 тисяч чоловік», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що кількість померлих в Україні істотно перевищує кількість новонароджених: на 100 померлих - 57 народжених. За даними Держстату, за вказаний період в Україні народилося 195 748 дітей, а померли 344 367 осіб, у тому числі 1 478 дітей у віці до одного року.

Раніше у Держстаті повідомили, що українці витрачають на їжу більше половини доходів.