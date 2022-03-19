Хлопець врятувався з «ірпінського пекла» разом із коровою і телям

Хлопець врятувався сам і вивів тварин

З-під Києва хлопець з коровою та телям пішки дійшов до Коростишева

Хлопець, який проживав поблизу Ірпеня, врятувався від ворожих обстрілів та забрав з собою корову і теля. Про це у Facebook розповіла волонтерка Ольга Кийко.

Перше повідомлення про хлопця, який врятувався з «ірпінського пекла», з’явилося 11 березня. Його розшукували родичі і близькі.

18 березня стало відомо, що хлопець дійшов до Коростишева Житомирської області. Дорогою його підібрала вантажна машина. Рятівник корів дістався місця, яке знайшли йому волонтери.

Майже всю дорогу із Ірпеня він разом з коровою та телям йшов пішки.