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    Хлопець врятувався з «ірпінського пекла» разом із коровою і телям

    Хлопець врятувався сам і вивів тварин - Хлопець врятувався з «ірпінського пекла» разом із коровою і телям
    Хлопець врятувався сам і вивів тварин
    фото: Ольга Кийко

    З-під Києва хлопець з коровою та телям пішки дійшов до Коростишева

    Хлопець, який проживав поблизу Ірпеня, врятувався від ворожих обстрілів та забрав з собою корову і теля. Про це у Facebook розповіла волонтерка Ольга Кийко.

    Перше повідомлення про хлопця, який врятувався з «ірпінського пекла», з’явилося 11 березня. Його розшукували родичі і близькі.

    18 березня стало відомо, що хлопець дійшов до Коростишева Житомирської області. Дорогою його підібрала вантажна машина. Рятівник корів дістався місця, яке знайшли йому волонтери.

    Майже всю дорогу із Ірпеня він разом з коровою та телям йшов пішки.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Ірпінь Україна окупація #stoprussia
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    Хлопець врятувався з «ірпінського пекла» разом із коровою і телям