Наступним керівником генштабу збройних сил США може стати авіатор
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Розсилка
Білий дім на сьогодні розглядає дві кандидатури на керівника генштабу
Адміністрація Дональда Трампа розглядає двох претендентів на посаду наступного керівника Об’єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) збройних сил США, що є еквівалентом керівника Генерального штабу в Україні.
Про це пише ресурс Military.com.
Очікується, що нинішній керівник ОКНШ Джозеф Данфорд піде на пенсію вже в наступному році.
На сьогодні Білий дім розглядає кандидатури нинішнього керівника штабу Військово-повітряних сил США Девіда Голдфейна і керівника Стратегічного командування США Джона Хайтена.
На посаду заступника керівника ОКНШ, окрім перерахованих двох осіб, також претендує і керівник штабу Сухопутних сил США Марк Міллі.
Раніше повідомлялося, що Україна отримає від США два катери класу «Айленд», які підсилять спроможності в Чорноморському басейні. Патрульні катери будуть передані в рамках військово-технічної допомоги Україні на безоплатній основі.