Наступного тижня Зеленський внесе в Раду подання на звільнення Луценка



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Зеленський внесе подання на звільнення чотирьох посадовців

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський направить до Верховної ради подання щодо звільнення генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це в ефірі «Право на владу» на 1+1 заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук.

Стефанчук анонсував, що наступного тижня Зеленський направить в Раду вже чотири подання на звільнення посадовців, серед яких опиниться Луценко.

«Що стосується генпрокурора, там юридична конструкція більш складна. Але ми знайшли можливість юридичного обґрунтування. Я глибоко переконаний, що на наступному тижні президент України знову пришле до Верховної ради, але вже не три подання, а чотири. Чотири подання на звільнення, в тому числі подання на звільнення генерального прокурора Юрія Луценко», - заявив представник президента в парламенті.

З його слів, окрім подання на звільнення Генпрокурора будуть повторно внесені подання на звільнення посадовців, які були не підтримані.

«Це три подання, в яких нам відмовили», - додав він.

Джерело: РБК-Україна