НАТО слідкує за пересуванням «Іскандерів» у Калінінградській області

5 лютого РФ на постійній основі розмістила оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер» в Калінінградській області

НАТО відслідковує військову діяльність РФ у Калінінградській області та закликає до транспарентності в питанні про можливе розміщення тактичних ракетних комплексів «Іскандер». Про це заявив в генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресс-конференції у Брюсселі. «Росія багато років тому заявляла про



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5 лютого РФ на постійній основі розмістила оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер» в Калінінградській області

НАТО відслідковує військову діяльність РФ у Калінінградській області та закликає до транспарентності в питанні про можливе розміщення тактичних ракетних комплексів «Іскандер». Про це заявив в генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресс-конференції у Брюсселі.

«Росія багато років тому заявляла про плани розмістити «Іскандери» на постійній основі в Калінінграді. Ми бачили розміщення раніше, але їх повертали назад, вони не залишалися на постійне базування. Але ми бачимо, що Росія вкладає кошти в інфраструктуру, зміцнює присутність в Калінінграді. Я не буду коментувати, чи є там зараз «Іскандери» на постійній основі, це стосується розвідданих», — сказав генеральний секретар НАТО.

«Я закликаю Росію бути прозорою. Це одна з причин важливості Ради Росія-НАТО, ми використовуємо її для повідомлення про військові навчання і військові потенціали. Ми закликаємо Росію бути транспарентною», — додав він.

Нагадаємо, 5 лютого Російська Федерація на постійній основі розмістила оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер» в Калінінградській області. За словами міністра оборони Литви Раймундаса Каробліса, раніше Росія розміщувала ці комплекси в Калінінградській області лише на період навчань, проте наразі ситуація змінилась і зараз це «постійне розгортання зі всією необхідною інфраструктурою».