  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Науковці попереджають: Covid-19 може викликати серцеву недостатність

    • Розсилка
    Covid-19 може викликати серцеву недостатність - Науковці попереджають: Covid-19 може викликати серцеву недостатність
    Covid-19 може викликати серцеву недостатність

    Covid-19 може викликати серцеву недостатність навіть у хворих без симптомів

    Сімейство з семи відомих коронавірусів, які здатні уражати людське тіло, «славляться» своїм впливом на дихальні шляхи, а не на серце. Однак, новий вірус під назвою SARS-CoV-2 має виражену властивість завдавати удар по головному органу кровоносної системи.

    Про це йдеться в дослідженні, опублікованому на сайті Science.

    Експерти зазначають, що коронавірус здатен провокувати запалення міокарда, відмирання серцевих клітин, провокувати серцевий напад, аритмію й гостру або хронічну серцеву недостатність. Такі ускладнення виникають навіть у пацієнтів без симптомів.

    Видання нагадує про нещодавнє дослідження, яке виявило ушкодження серця у молодих атлетів, які пережили Covid-19. Деякі з них несподівано померли. І це викликало стривоженість обмеженими знаннями про потенційні високі ризики недослідженого впливу коронавірусу на серце.

    У випадку чотирьох інших вірусів з того ж сімейства: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, - не було помічено впливів на головний орган системи кровообігу. Всі вони викликають звичайну сезонну застуду. У випадку MERS, який теж є родичом Covid-19, були зафіксовані окремі випадки початку запалення міокарду. Так само, як і у випадку SARS.

    Таким чином, шкода для серця - це виражена особливість нового коронавірусу, яка теж може бути однією з важливих причин переростання його поширення в пандемію.

    f1.large

    Автор дослідження кардіолог доктор Ерік Топол пояснює, що коронавірус проникає в людські клітини завдяки взаємодії з рецепторами ACE2 і TMPRSS2. Людське серце - один з низки органів з високим вмістом цих речовин. Крім того, вірус SARS-CoV-2 міцніше чіпляється до ACE2, ніж, наприклад, SARS. Топол додає, що під час розтинів тіл загиблих пацієнтів найвища присутність збудника Covid-19 була виявлена в легенях. Однак, його сліди також виявляли в нирках, печінці й серці.

    При проведенні розтинів тіл 39 жертв Covid-19 вірус не виявили в міокарді у 38% випадків. А в 31% загиблих вірусне навантаження в серці становило більше 1000 копій. Доктор Топол зауважує, що коронавірус здатен завдавати як пряму, так і не пряму шкоду серцю.

    здоров'я напад вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies