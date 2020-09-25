Науковці попереджають: Covid-19 може викликати серцеву недостатність



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Covid-19 може викликати серцеву недостатність

Covid-19 може викликати серцеву недостатність навіть у хворих без симптомів

Сімейство з семи відомих коронавірусів, які здатні уражати людське тіло, «славляться» своїм впливом на дихальні шляхи, а не на серце. Однак, новий вірус під назвою SARS-CoV-2 має виражену властивість завдавати удар по головному органу кровоносної системи.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому на сайті Science.

Експерти зазначають, що коронавірус здатен провокувати запалення міокарда, відмирання серцевих клітин, провокувати серцевий напад, аритмію й гостру або хронічну серцеву недостатність. Такі ускладнення виникають навіть у пацієнтів без симптомів.

Видання нагадує про нещодавнє дослідження, яке виявило ушкодження серця у молодих атлетів, які пережили Covid-19. Деякі з них несподівано померли. І це викликало стривоженість обмеженими знаннями про потенційні високі ризики недослідженого впливу коронавірусу на серце.

У випадку чотирьох інших вірусів з того ж сімейства: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, - не було помічено впливів на головний орган системи кровообігу. Всі вони викликають звичайну сезонну застуду. У випадку MERS, який теж є родичом Covid-19, були зафіксовані окремі випадки початку запалення міокарду. Так само, як і у випадку SARS.

Таким чином, шкода для серця - це виражена особливість нового коронавірусу, яка теж може бути однією з важливих причин переростання його поширення в пандемію.

Автор дослідження кардіолог доктор Ерік Топол пояснює, що коронавірус проникає в людські клітини завдяки взаємодії з рецепторами ACE2 і TMPRSS2. Людське серце - один з низки органів з високим вмістом цих речовин. Крім того, вірус SARS-CoV-2 міцніше чіпляється до ACE2, ніж, наприклад, SARS. Топол додає, що під час розтинів тіл загиблих пацієнтів найвища присутність збудника Covid-19 була виявлена в легенях. Однак, його сліди також виявляли в нирках, печінці й серці.

При проведенні розтинів тіл 39 жертв Covid-19 вірус не виявили в міокарді у 38% випадків. А в 31% загиблих вірусне навантаження в серці становило більше 1000 копій. Доктор Топол зауважує, що коронавірус здатен завдавати як пряму, так і не пряму шкоду серцю.