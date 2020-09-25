Генсек ООН заявив, що коронавірус вийшов з-під контролю



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Генсек ООН заявив, що коронавірус вийшов з-під контролю

Гуттереш закликав світ до єднання і співпраці

Людство провалило випробування пандемією коронавірусу Covid-19, який вже вийшов з-під контролю. Це сталося через нестачу глобальної підготовленості, взаємодії, єдності і солідарності країн.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш виступаючи на засіданні Ради Безпеки з коронавірусу на полях тижня високого рівня Генеральної Асамблеї.

Гуттереш закликав світ до єднання і співпраці.

«Пандемія - це явно випробування для міжнародного співробітництва, яке ми провалили. Вірус уже вбив майже мільйон людей по всьому світу, вразив понад 30 млн, він вийшов з-під контролю... Це наслідок нестачі глобальної підготовленості, взаємодії, єдності і солідарності», – вважає генсек ООН.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 вересня в Україні підтверджено 188106 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 23 вересня зафіксовано ще 372 хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 188106

Хворіють 100891

Одужали 83458

Померли 3757

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Від початку епідемії в Україні від коронавірусу померла друга дитина.

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