Генсек ООН заявив, що коронавірус вийшов з-під контролю
Гуттереш закликав світ до єднання і співпраціЛюдство провалило випробування пандемією коронавірусу Covid-19, який вже вийшов з-під контролю. Це сталося через нестачу глобальної підготовленості, взаємодії, єдності і солідарності країн.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш виступаючи на засіданні Ради Безпеки з коронавірусу на полях тижня високого рівня Генеральної Асамблеї.
Гуттереш закликав світ до єднання і співпраці.
«Пандемія - це явно випробування для міжнародного співробітництва, яке ми провалили. Вірус уже вбив майже мільйон людей по всьому світу, вразив понад 30 млн, він вийшов з-під контролю... Це наслідок нестачі глобальної підготовленості, взаємодії, єдності і солідарності», – вважає генсек ООН.
Як повідомлялося, станом на ранок 24 вересня в Україні підтверджено 188106 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 23 вересня зафіксовано ще 372 хворих на коронавірус.
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Всього188106
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Хворіють100891
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Одужали83458
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Померли3757
Від початку епідемії в Україні від коронавірусу померла друга дитина.