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    У світі

    Генсек ООН заявив, що коронавірус вийшов з-під контролю

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    Генсек ООН заявив, що коронавірус вийшов з-під контролю - Генсек ООН заявив, що коронавірус вийшов з-під контролю
    Генсек ООН заявив, що коронавірус вийшов з-під контролю

    Гуттереш закликав світ до єднання і співпраці

    Людство провалило випробування пандемією коронавірусу Covid-19, який вже вийшов з-під контролю. Це сталося через нестачу глобальної підготовленості, взаємодії, єдності і солідарності країн.

    Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш виступаючи на засіданні Ради Безпеки з коронавірусу на полях тижня високого рівня Генеральної Асамблеї.

    Гуттереш закликав світ до єднання і співпраці.

    «Пандемія - це явно випробування для міжнародного співробітництва, яке ми провалили. Вірус уже вбив майже мільйон людей по всьому світу, вразив понад 30 млн, він вийшов з-під контролю... Це наслідок нестачі глобальної підготовленості, взаємодії, єдності і солідарності», – вважає генсек ООН.

    Як повідомлялося, станом на ранок 24 вересня в Україні підтверджено 188106 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 23 вересня зафіксовано ще 372 хворих на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      188106
    • Хворіють
      100891
    • Одужали
      83458
    • Померли
      3757

    Від початку епідемії в Україні від коронавірусу померла друга дитина.

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