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    Здоров'я

    У Запоріжжі зафіксували спалах коронавірусу у військовій частині Нацгвардії

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    У Запоріжжі зафіксували спалах коронавірусу у військовій частині Нацгвардії - У Запоріжжі зафіксували спалах коронавірусу у військовій частині Нацгвардії
    У Запоріжжі зафіксували спалах коронавірусу у військовій частині Нацгвардії

    Військовослужбовці проходять лікування в Територіальному медичному об'єднанні МВС України по Запорізькій області

    У Запоріжжі троє військовослужбовців військової частини 3026 Національної гвардії України захворіли на коронавірус.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ.

    Як повідомляється, першим захворів військовослужбовець строкової служби. 11 вересня він повернувся з Черкаської області, де був у відпустці. Перші ознаки захворювання у нього з’явилися 20 вересня. 20 і 23 вересня відчули нездужання двоє контрактників, які перебувають у штаті чергової служби військової частини. ПЛР-тестування на коронавірус у всіх трьох виявилося позитивним.

    Військовослужбовці проходять лікування в Територіальному медичному об'єднанні МВС України по Запорізькій області: строковик – у стаціонарі, контрактники – амбулаторно на самоізоляції під контролем медиків.

    Усіх контактних осіб помістили в ізолятор на території військового містечка під цілодобовим наглядом медиків.

    Проведена дезінфекція.

    «Якщо у контактних осіб з’являться симптоми захворювання, їм проведуть дослідження на коронавірус», – зазначили у НГУ.

    Запоріжжя МВС коронавірус дезінфекція
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