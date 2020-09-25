У Запоріжжі зафіксували спалах коронавірусу у військовій частині Нацгвардії



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У Запоріжжі зафіксували спалах коронавірусу у військовій частині Нацгвардії

Військовослужбовці проходять лікування в Територіальному медичному об'єднанні МВС України по Запорізькій області

У Запоріжжі троє військовослужбовців військової частини 3026 Національної гвардії України захворіли на коронавірус.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ.

Як повідомляється, першим захворів військовослужбовець строкової служби. 11 вересня він повернувся з Черкаської області, де був у відпустці. Перші ознаки захворювання у нього з’явилися 20 вересня. 20 і 23 вересня відчули нездужання двоє контрактників, які перебувають у штаті чергової служби військової частини. ПЛР-тестування на коронавірус у всіх трьох виявилося позитивним.

Військовослужбовці проходять лікування в Територіальному медичному об'єднанні МВС України по Запорізькій області: строковик – у стаціонарі, контрактники – амбулаторно на самоізоляції під контролем медиків.

Усіх контактних осіб помістили в ізолятор на території військового містечка під цілодобовим наглядом медиків.

Проведена дезінфекція.

«Якщо у контактних осіб з’являться симптоми захворювання, їм проведуть дослідження на коронавірус», – зазначили у НГУ.