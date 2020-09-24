Нас всіх знову зачинять? Ляшко назвав умову, за якої можуть знову ввести жорсткий карантин



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Віктор Ляшко назвав умову, за якої можуть знову ввести жорсткий карантин

Межа (для введення локдауну – ред.) – це заповненість ліжок, зазначив Ляшко

Поділ території України на чотири зони карантину за рівнем захворюваності на коронавірус в цілому був ефективним. Однак його ефективність залежить від місцевої влади.

Таку заяву зробив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю «НВ».

За словами Ляшка, введення жорсткого карантину в Україні не знадобиться, якщо всіх будуть дотримуватися протиепідемічних заходів.

«Межа (для введення локдауну – ред.) – це заповненість ліжок. Коли система охорони здоров’я буде на межі колапсу, коли окрім «ковідних», у нас ще є велика кількість людей з інфарктами, з інсультами, а також іншими захворюваннями, коли невідкладна допомога повинна буде надаватись вже зараз протягом 15 хвилин», – пояснив він.

Раніше Ляшко не виключив стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

ВООЗ заявила, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.