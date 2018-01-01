Науковці вперше виростили людську яйцеклітину за межами жіночого організму

Дослідники займаються розробкою подальших етапів запліднення

Ученим вперше вдалося виростити яйцеклітину за межами жіночого організму, використавши фрагменти тканин яєчників. Про це пише The Independent. Лабораторно вирощені яйцеклітини наразі перебувають на фінальній стадії дозрівання. У випадку, якщо вдасться виростити здоровий ембріон, дослідження стане великим проривом у подоланні безпліддя. Науковий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дослідники займаються розробкою подальших етапів запліднення

Ученим вперше вдалося виростити яйцеклітину за межами жіночого організму, використавши фрагменти тканин яєчників. Про це пише The Independent.

Лабораторно вирощені яйцеклітини наразі перебувають на фінальній стадії дозрівання. У випадку, якщо вдасться виростити здоровий ембріон, дослідження стане великим проривом у подоланні безпліддя.

Науковий проект британських дослідників під керівництвом професорки Евелін Тайлер триває понад 30 років.

Раніше вчені проводили аналогічні процедури вирощування яйцеклітин тільки на тваринах.

Для розробки дослідники використали фрагменти тканин яєчників 10 жінок віком від 25 до 39 років, які народжували за допомогою кесаревого розтину.

Із великої кількості фолікул яєчника дослідникам вдалося виростити 54 яйцеклітини, з яких лише 9 потенційно можуть перерости у здоровий ембріон після запліднення.

Після того, як команда із Единбурзького університету вперше виростила яйцеклітину в лабораторії, дослідники тепер займаються розробкою подальших етапів запліднення. Учені також аналізують, наскільки здоровим може бути ембріон, вирощений таким чином.

Джерело: Громадське