Сьогодні «Слуги народу» знову атакуватимуть закон про українську мову

В’ятрович нагадав, що проєкти депутатів ще на початку року викликали обурення в суспільстві

У середу, 28 квітня, на гуманітарний комітет парламенту знову виносяться законопроєкти «Слуг народу» № 4638 і 4638–2, які пропонують перетворити закон про мову на декларацію, дозволивши його безкарно порушувати. Про це повідомив народний депутат Володимир В’ятрович на своїй сторінці в мережі Facebook.

В’ятрович нагадав, що ці проєкти ще на початку року викликали обурення в суспільстві, і навіть органи влади – Уповноважений з захисту державної мови, Міністерство юстиції, Міністерство фінансів – виступили проти їх ухвалення. Тоді «слуги народу» зняли це питання з розгляду.

«Але сьогодні – воно знову в порядку денному комітету. Очевидно, що єдиним прийнятним рішенням щодо цих проєктів із погляду права, національної безпеки й політичної відповідальності є рішення не включати їх до порядку денного сесії і зняти з розгляду назавжди», – підкреслив В’ятрович.

Законопроєкти 4638 і 4638-2, зареєстровані різними групами «слуг народу», передбачають знищення механізму захисту права кожної людини на отримання інформації та послуг українською мовою.

Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською. Штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою мали з'явитися у 2022 році.

Петро Порошенко, заявив, що «Слуги народу» підготували чергову атаку на закон про мову. Президент Володимир Зеленський зазначив, що питання мови в Україні не слід відразу піднімати в парламенті. А українська мова повністю захищена державою.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримує ініціативу щодо відтермінування на півтора року норми про накладення штрафів за порушення Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».