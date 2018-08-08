Свіжі рейтинги. Українці починають вірити, що президентом стане жінка?
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Розсилка
Майже половина опитаних однозначно мають намір голосувати на виборах президента
Згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», наразі, від 45 до 65% респондентів мало орієнтуються у тому, що збираються робити основні кандидати у випадку обрання президентом.
Відносно вищий рівень обізнаності опитані мають щодо планів Юлії Тимошенко (46%, з них 15% знають багато про плани кандидата, 18% – ознайомлені частково, ще 14% - знають дуже мало).
Дещо менше знають про програмні ініціативи Олега Ляшка (39%) та Петра Порошенка (36%). Майже 60% респондентів нічого не знають про плани Юрія Бойка та Анатолія Гриценка. Двом третинам респондентів нічого не відомо про плани Володимира Зеленського і Святослава Вакарчука. Як правило, відносно краще орієнтуються в планах кандидатів старші виборці. Натомість про плани Вакарчука і Зеленського краще поінформована молодь.
Майже половина опитаних однозначно мають намір голосувати на виборах президента, ще кожен п’ятий скоріше так, ніж ні.
- Лідером президентського рейтингу залишається Юлія Тимошенко, за яку готові проголосувати 17,7% тих, хто візьме участь у голосуванні та вже визначився із вибором. За Анатолія Гриценка можуть віддати свої голоси 10,7%, Юрія Бойка – 8,9%, Олега Ляшка – 8,5%, Петра Порошенка – 8,3%, Володимира Зеленського – 8,0%, Святослава Вакарчука – 8,0%, Вадима Рабіновича – 5,9%. Рейтинг інших кандидатів менше 3%. Майже кожен п’ятий не визначився з вибором.
- Тимошенко має міцні електоральні позиції практично в усіх макрорегіонах, з відносно вищими показниками на Заході, в Центрі та на Півдні. Основна електоральна база Гриценка сьогодні також більше зосереджена у західних та центральних регіонах, натомість в інших регіонах країни його позиції слабші. Порошенка підтримують більш-менш рівномірно в усіх макрорегіонах за виключенням Сходу. Ляшка – на Півдні та у Центрі, Вакарчука – на Заході. Виборців Бойка, Рабіновича та Зеленського відносно більше на Сході та Півдні, з тією різницею, що Бойка і Рабіновича відносно більше підтримують на Сході, а Зеленського – на Півдні.
- За показниками т.зв. «другого вибору» відносно кращий електоральний потенціал мають Зеленський (8,0%), Тимошенко (7,5%), Гриценко (6,1%), Вакарчук (5,7%), Ляшко (4,8%). За Рабіновича за певних умов могли б ще проголосувати 3,7% опитаних, Бойка – 3,4%, Порошенка – 3,1%.
- Антирейтинг надалі очолює Петро Порошенко: половина респондентів не проголосували б за нього у жодному випадку. Тимошенко, Ляшка, Яценюка не підтримали б у жодному разі 26-29%, Тягнибока – 18%, Бойка – 17%, Рабіновича – 15%, Зеленського – 13%, Вакарчука – 11%.
- 16% опитаних вважають, що наступним президентом буде Юлія Тимошенко, 12,7% - що Петро Порошенко. Ще 6,7% думають, що президентом стане Юрій Бойко, 4,7% - Володимир Зеленський, 3,7% - Олег Ляшко, 3,4% - Анатолій Гриценко, 2,9% - Святослав Вакарчук, 1,9% - Вадим Рабінович. Майже 40% опитаних не змогли спрогнозувати, хто буде наступним президентом країни. При цьому, за останні кілька місяців зросли показники впевненості у перемозі на президентських виборах Тимошенко (з 10 до 16%) та зменшилися у Порошенка (з 15 до 13%).
- Готовність брати участь у парламентських виборах дещо нижча – 46% однозначно мають намір голосувати, ще кожен четвертий скоріше так, ніж ні.
- Партійний рейтинг очолює «Батьківщина», яку готові підтримати 19,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Другу позицію ділять Опозиційний блок, «Громадянська позиція» та партія «Слуга народу», за які готові проголосувати близько 11%. За партію «За життя» мають намір віддати голоси – 7,2%, Радикальну партію – 7,0%, БПП «Солідарність» – 6,5%, «Самопоміч» – 4,3%, ВО «Свобода» – 4,1%, Аграрну партію – 2,5%. Рейтинг інших партій – менше 2%. Майже кожен шостий не визначився з вибором.
- «Батьківщину», Опозиційний блок, «Громадянську позицію», партію «За життя» і БПП «Солідарність» більше підтримують респонденти середнього і старшого віку. За партію «Слуга народу», наразі, готова голосувати більше молодь.
- «Батьківщина» та БПП «Солідарність» мають відносно кращі показники в усіх макрорегіонах країни за виключенням східних областей, «Громадянську» позицію краще підтримують на Заході та у Центрі. «Опозиційний» блок та партія «За життя» мають найсильніші позиції на Півдні та Сході країни, Радикальна партія та партія «Слуга народу» – в Центрі та на Півдні, «Самопоміч» та ВО «Свобода» – на Заході.
Аудиторія опитування: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 20 липня – 3 серпня 2018 р.
Повістю з дослідженням групи «Рейтинг» можна ознайомитись тут:
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Джерело: Соціологічна група Рейтинг