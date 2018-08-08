Свіжі рейтинги. Українці починають вірити, що президентом стане жінка?



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16% опитаних вважають, що наступним президентом буде Юлія Тимошенко

Майже половина опитаних однозначно мають намір голосувати на виборах президента

Згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», наразі, від 45 до 65% респондентів мало орієнтуються у тому, що збираються робити основні кандидати у випадку обрання президентом.

Відносно вищий рівень обізнаності опитані мають щодо планів Юлії Тимошенко (46%, з них 15% знають багато про плани кандидата, 18% – ознайомлені частково, ще 14% - знають дуже мало).

Дещо менше знають про програмні ініціативи Олега Ляшка (39%) та Петра Порошенка (36%). Майже 60% респондентів нічого не знають про плани Юрія Бойка та Анатолія Гриценка. Двом третинам респондентів нічого не відомо про плани Володимира Зеленського і Святослава Вакарчука. Як правило, відносно краще орієнтуються в планах кандидатів старші виборці. Натомість про плани Вакарчука і Зеленського краще поінформована молодь.

Майже половина опитаних однозначно мають намір голосувати на виборах президента, ще кожен п’ятий скоріше так, ніж ні.

Лідером президентського рейтингу залишається Юлія Тимошенко, за яку готові проголосувати 17,7% тих, хто візьме участь у голосуванні та вже визначився із вибором. За Анатолія Гриценка можуть віддати свої голоси 10,7%, Юрія Бойка – 8,9%, Олега Ляшка – 8,5%, Петра Порошенка – 8,3%, Володимира Зеленського – 8,0%, Святослава Вакарчука – 8,0%, Вадима Рабіновича – 5,9%. Рейтинг інших кандидатів менше 3%. Майже кожен п’ятий не визначився з вибором.

Тимошенко має міцні електоральні позиції практично в усіх макрорегіонах, з відносно вищими показниками на Заході, в Центрі та на Півдні. Основна електоральна база Гриценка сьогодні також більше зосереджена у західних та центральних регіонах, натомість в інших регіонах країни його позиції слабші. Порошенка підтримують більш-менш рівномірно в усіх макрорегіонах за виключенням Сходу. Ляшка – на Півдні та у Центрі, Вакарчука – на Заході. Виборців Бойка, Рабіновича та Зеленського відносно більше на Сході та Півдні, з тією різницею, що Бойка і Рабіновича відносно більше підтримують на Сході, а Зеленського – на Півдні.

За показниками т.зв. «другого вибору» відносно кращий електоральний потенціал мають Зеленський (8,0%), Тимошенко (7,5%), Гриценко (6,1%), Вакарчук (5,7%), Ляшко (4,8%). За Рабіновича за певних умов могли б ще проголосувати 3,7% опитаних, Бойка – 3,4%, Порошенка – 3,1%.

Антирейтинг надалі очолює Петро Порошенко: половина респондентів не проголосували б за нього у жодному випадку. Тимошенко, Ляшка, Яценюка не підтримали б у жодному разі 26-29%, Тягнибока – 18%, Бойка – 17%, Рабіновича – 15%, Зеленського – 13%, Вакарчука – 11%.

16% опитаних вважають, що наступним президентом буде Юлія Тимошенко, 12,7% - що Петро Порошенко. Ще 6,7% думають, що президентом стане Юрій Бойко, 4,7% - Володимир Зеленський, 3,7% - Олег Ляшко, 3,4% - Анатолій Гриценко, 2,9% - Святослав Вакарчук, 1,9% - Вадим Рабінович. Майже 40% опитаних не змогли спрогнозувати, хто буде наступним президентом країни. При цьому, за останні кілька місяців зросли показники впевненості у перемозі на президентських виборах Тимошенко (з 10 до 16%) та зменшилися у Порошенка (з 15 до 13%).

Готовність брати участь у парламентських виборах дещо нижча – 46% однозначно мають намір голосувати, ще кожен четвертий скоріше так, ніж ні.

Партійний рейтинг очолює «Батьківщина», яку готові підтримати 19,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Другу позицію ділять Опозиційний блок, «Громадянська позиція» та партія «Слуга народу», за які готові проголосувати близько 11%. За партію «За життя» мають намір віддати голоси – 7,2%, Радикальну партію – 7,0%, БПП «Солідарність» – 6,5%, «Самопоміч» – 4,3%, ВО «Свобода» – 4,1%, Аграрну партію – 2,5%. Рейтинг інших партій – менше 2%. Майже кожен шостий не визначився з вибором.

«Батьківщину», Опозиційний блок, «Громадянську позицію», партію «За життя» і БПП «Солідарність» більше підтримують респонденти середнього і старшого віку. За партію «Слуга народу», наразі, готова голосувати більше молодь.

«Батьківщина» та БПП «Солідарність» мають відносно кращі показники в усіх макрорегіонах країни за виключенням східних областей, «Громадянську» позицію краще підтримують на Заході та у Центрі. «Опозиційний» блок та партія «За життя» мають найсильніші позиції на Півдні та Сході країни, Радикальна партія та партія «Слуга народу» – в Центрі та на Півдні, «Самопоміч» та ВО «Свобода» – на Заході.



Аудиторія опитування: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 20 липня – 3 серпня 2018 р.

Повістю з дослідженням групи «Рейтинг» можна ознайомитись тут:

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Джерело: Соціологічна група Рейтинг