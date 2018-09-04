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    Найближчими днями в Україні стане трохи прохолодніше

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    Найближчими днями в Україні стане трохи прохолодніше

    4 вересня зранку температура води в Чорному й Азовському морях була 22-25°, в Дніпрі в межах Києва 23°

    Найближчої доби погоду в Україні визначатиме поле зниженого атмосферного тиску, тому майже скрізь збільшиться хмарність; і хоча над територією України продовжить панувати тепле повітря, денна температура трошки знизиться, повідомляє Укргідрометцентр у вівторок.

    Загалом без опадів, лише в західних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, на крайньому сході країни 9-14°; вдень 24-29°, в західних, Житомирській та Вінницькій областях 21-26°.

    У Києві - без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 5 вересня найвища температура вдень була 30,5 градуса в 2008 р., найнижча вночі 3,3 градуса в 1901, 1906 рр.

    6 вересня в західних і південних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 23-28°, на Прикарпатті місцями 20-22°.

    У Києві - без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

    4 вересня о 9 годині температура води в Чорному й Азовському морях була 22-25°, в Дніпрі в межах Києва 23°.

     

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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