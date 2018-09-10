Найближчої доби в Україні дощитиме



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Дощі в Україні припиняться до середи

Найближчої доби погоду більшої частини території України, окрім заходу та крайнього сходу, визначатиме циклон, повідомляє Укргідрометцентр.

Очікується значне зростання атмосферного тиску. Нічна температура майже не зміниться, денна - трохи підвищиться.

У країні, окрім заходу та крайнього сходу, короткочасні дощі (у північних областях невеликі), місцями грози. Вітер південно-східний, на заході північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15 °, на півдні до 17 °; вдень 20-25 °, у східній частині, на півночі Лівобережжя та на Закарпатті до 28 °.

У Києві - невеликий дощ; температура вночі 13-15 °, удень 21-23 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 11 вересня найвища температура вдень була +33,8 у 1898 році, найнижча вночі +4,7 у 1935, 1968 роках.

12 вересня в Україні без опадів. Вітер переважно південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 10-15 °, на півдні до 18 °; вдень 22-27 °, на сході країни та Закарпатті до 30 °.

У Києві - без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15 °, вдень 24-26 °.

10 вересня в 9-й годині ранку температура води в Чорному і Азовському морях була 18-23 °, у Дніпрі в межах Києва 20 °.