Найєма без пояснень звільнили з «Укроборонпрому», посаду скоротили

Найєма без пояснень звільнили з «Укроборонпрому», посаду скоротили
Для експосадовця таке рішення було несподіваним
Заступник генерального директора «Укроборонпрому» з управління активами Мустафа Найєм йде з концерну. Його посада потрапила під скорочення. Про це написав особисто Наєм на своїй сторінці у Faceвook.
«Після чергової реорганізації мій пост скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, це рішення було для мене несподіваним. Тим не менш, наша співпраця з Концерном закінчується на цьому етапі. З поваги до всієї команди, цей пост буде моїм єдиним публічним коментарем з цього приводу», − зазначив він.
Наєм також додав, що команді вдалося витягнути «Укроборонпром» з репутаційної ями, розблокувати частину мертвих контрактів і розгорнути велику реформу.
«Наша команда підійшла ближче до етапу корпоративної компанії, ніж будь-хто до нас. Закінчили інвентаризацію всіх активів, майже на третину збільшили виручку від продажу непрофільних активів, скоротили терміни розгляду заявок на операції з майном, передали до Фонду держмайна 17 підприємств, які втратили значення для оборони .
Предмет моєї особливої гордості − перша інвентаризація всіх прав інтелектуальної власності в історії Концерну», повідомив експосадовець.
Повідомляється, що в рамках оптимізації організаційної структури концерну посада Найєма потрапила під скорочення. В цілому штат «Укроборонпрому» хочуть скоротити на 10%, повідомляється на сайті концерну.
«Ми дякуємо пану Найєму, а також іншим працівникам за їх роботу і досягнення на посадах», − йдеться в повідомленні.
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