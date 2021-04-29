Найєма без пояснень звільнили з «Укроборонпрому», посаду скоротили

Наєм вважає, що його команді вдалося витягнути «Укроборонпром» з репутаційної ями

Для експосадовця таке рішення було несподіваним

Заступник генерального директора «Укроборонпрому» з управління активами Мустафа Найєм йде з концерну. Його посада потрапила під скорочення. Про це написав особисто Наєм на своїй сторінці у Faceвook.

«Після чергової реорганізації мій пост скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, це рішення було для мене несподіваним. Тим не менш, наша співпраця з Концерном закінчується на цьому етапі. З поваги до всієї команди, цей пост буде моїм єдиним публічним коментарем з цього приводу», − зазначив він.

Наєм також додав, що команді вдалося витягнути «Укроборонпром» з репутаційної ями, розблокувати частину мертвих контрактів і розгорнути велику реформу.

«Наша команда підійшла ближче до етапу корпоративної компанії, ніж будь-хто до нас. Закінчили інвентаризацію всіх активів, майже на третину збільшили виручку від продажу непрофільних активів, скоротили терміни розгляду заявок на операції з майном, передали до Фонду держмайна 17 підприємств, які втратили значення для оборони .

Предмет моєї особливої гордості − перша інвентаризація всіх прав інтелектуальної власності в історії Концерну», повідомив експосадовець.

Повідомляється, що в рамках оптимізації організаційної структури концерну посада Найєма потрапила під скорочення. В цілому штат «Укроборонпрому» хочуть скоротити на 10%, повідомляється на сайті концерну.

«Ми дякуємо пану Найєму, а також іншим працівникам за їх роботу і досягнення на посадах», − йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Мустафу Найєма призначили заступником гендиректора «Укроборонпрому» в листопаді 2019 року. У той час концерн очолював колишній міністр економіки Айварас Абромавічус. Найєм був народним депутатом у минулому скликанні Верховної ради. Брав участь у розробці антикорупційних законопроектів та реформі поліції.