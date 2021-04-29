Представник Кабміну у Верховній раді подав у відставку

Кабмін прийматиме рішення про те, хто стане наступником Мокана на посаді

Василь Мокан написав заяву про звільнення за власним бажанням

Народний депутат із фракції «Слуга народу» Василь Мокан написав заяву на звільнення з посади представника Кабінету міністрів у Верховній раді. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні написав заяву про звільнення з посади Постійного представника Кабміну у Верховній Раді України за власним бажанням. З Прем‘єр-міністром такий крок взаємно погоджений. Вдячний йому та всьому складу уряду за насичені 13,5 місяців роботи», – написав депутат.

Мокан додав, Кабмін прийматиме рішення про те, хто стане його наступником на посаді.

Нагадаємо, вчора Мокан повідомив, що в Україні можуть розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок. Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт про консолідацію земель.

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