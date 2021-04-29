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    Представник Кабміну у Верховній раді подав у відставку

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    Кабмін прийматиме рішення про те, хто стане наступником Мокана на посаді - Представник Кабміну у Верховній раді подав у відставку
    Кабмін прийматиме рішення про те, хто стане наступником Мокана на посаді
    Фото з відкритих джерел

    Василь Мокан написав заяву про звільнення за власним бажанням

    Народний депутат із фракції «Слуга народу» Василь Мокан написав заяву на звільнення з посади представника Кабінету міністрів у Верховній раді. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні написав заяву про звільнення з посади Постійного представника Кабміну у Верховній Раді України за власним бажанням. З Прем‘єр-міністром такий крок взаємно погоджений. Вдячний йому та всьому складу уряду за насичені 13,5 місяців роботи», – написав депутат.

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    Мокан додав, Кабмін прийматиме рішення про те, хто стане його наступником на посаді.

    Нагадаємо, вчора Мокан повідомив, що в Україні можуть розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок. Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт про консолідацію земель.

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    Теги: Кабмін депутат звільнення Василь Мокан
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