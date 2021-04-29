Представник Кабміну у Верховній раді подав у відставку
Василь Мокан написав заяву про звільнення за власним бажанням
Народний депутат із фракції «Слуга народу» Василь Мокан написав заяву на звільнення з посади представника Кабінету міністрів у Верховній раді. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні написав заяву про звільнення з посади Постійного представника Кабміну у Верховній Раді України за власним бажанням. З Прем‘єр-міністром такий крок взаємно погоджений. Вдячний йому та всьому складу уряду за насичені 13,5 місяців роботи», – написав депутат.
Мокан додав, Кабмін прийматиме рішення про те, хто стане його наступником на посаді.
Нагадаємо, вчора Мокан повідомив, що в Україні можуть розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок. Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт про консолідацію земель.