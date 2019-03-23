НАЗК викликало кандидата у президенти для дачі пояснень
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Розсилка
Олександра Вілкула підозрюють у порушенні вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Всього НАЗК викликало 15 осіб для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адмінправопорушення
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило 15 осіб, серед яких кандидат у президенти Олександр Вілкул, прибути для дачі пояснень або для складання протоколів про адміністративні правопорушення.
Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.
За ознаками порушення вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у НАЗК викликали:
- Вілкула Олександра, народного депутата України;
- Вадима Кривохатька, народного депутата України;
- Гончарова Володимира, депутата Київради;
- В'ячеслава Непопа, заступника голови КМДА;
- Ковешникову Тетяну, першого заступника Голови з питань акредитації Національного агентства з акредитації України;
- Бадахова Назіра, начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області;
- Олійника Юрія, Коротичанського селищного голову Харківського району Харківської області.
За ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення:
- Васьковського Максима, старшого оперуповноваженого Могилів-Подільського МРВ УСБУ у Вінницькій області;
- Рудковського Семена, колишнього старшого інспектора штурмового взводу № 2 (м. Житомир) воєнізованого формування Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції;
За ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2017 рік:
- Пличка Григорія, депутата Черкаської обласної ради;
- Іванову Аллу, суддю Рівненського окружного адміністративного суду;
- Зіброву Ірину, начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) на митній території Азовського моря, Державної Азовської морської екологічної інспекції;
За ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням:
- Бондаренка Євгенія, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області;
- За ознаками неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:
- Бондаренка Євгенія, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області;
- Водька Сергія, колишнього начальника управління внутрішньої безпеки у Волинській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції;
- Колака Валерія, головного державного інспектора-ревізора ГУДФС в Харківській області.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про початок проведення повних перевірок наступних 100 декларацій топ-посадовців.