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    НАЗК викликало кандидата у президенти для дачі пояснень

    • Розсилка
    <p>Олександра Вілкула підозрюють у порушенні вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> - НАЗК викликало кандидата у президенти для дачі пояснень

    Олександра Вілкула підозрюють у порушенні вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

    Всього НАЗК викликало 15 осіб для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адмінправопорушення

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило 15 осіб, серед яких кандидат у президенти Олександр Вілкул, прибути для дачі пояснень або для складання протоколів про адміністративні правопорушення.

    Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

    За ознаками порушення вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у НАЗК викликали:

    • Вілкула Олександра, народного депутата України;
    • Вадима Кривохатька, народного депутата України;
    • Гончарова Володимира, депутата Київради;
    • В'ячеслава Непопа, заступника голови КМДА;
    • Ковешникову Тетяну, першого заступника Голови з питань акредитації Національного агентства з акредитації України;
    • Бадахова Назіра, начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області;
    • Олійника Юрія, Коротичанського селищного голову Харківського району Харківської області.

    За ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення:

    • Васьковського Максима, старшого оперуповноваженого Могилів-Подільського МРВ УСБУ у Вінницькій області;
    • Рудковського Семена, колишнього старшого інспектора штурмового взводу № 2 (м. Житомир) воєнізованого формування Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції;

    За ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2017 рік:

    • Пличка Григорія, депутата Черкаської обласної ради;
    • Іванову Аллу, суддю Рівненського окружного адміністративного суду;
    • Зіброву Ірину, начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) на митній території Азовського моря, Державної Азовської морської екологічної інспекції;

    За ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням:

    • Бондаренка Євгенія, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області;
    • За ознаками неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:
    • Бондаренка Євгенія, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області;
    • Водька Сергія, колишнього начальника управління внутрішньої безпеки у Волинській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції;
    • Колака Валерія, головного державного інспектора-ревізора ГУДФС в Харківській області.

    Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про початок проведення повних перевірок наступних 100 декларацій топ-посадовців.

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