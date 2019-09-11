НАЗК виявило в деклараціях нардепів і чиновників розбіжності на 22 млн грн



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Обґрунтовані висновки про виявлені ознаки кримінальних правопорушень будуть направлені до НАБУ

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повних перевірок декларацій виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів. Обґрунтовані висновки про виявлені ознаки кримінальних правопорушень будуть направлені до Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

«Недостовірну інформацію у деклараціях подали народні депутати України: Денис Дзензерський, Ігор Кононенко, Олег Ляшко та Вадим Сидорчук. Крім того, не дотримались вимог закону голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталія Гудзь, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Ірина Фаловська та Дніпровський міський голова Борис Філатов», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за результатами перевірки декларації Дениса Дзензерського за 2017 рік було встановлено, що народний депутат не відобразив відомості про свої фінансові зобов’язання перед низкою банків на загальну суму понад 6,7 млн гривень.

Крім того, Ігор Кононенко, подаючи декларацію за 2017 рік, зазначив недостовірні відомості щодо номінальної вартості акцій 2 акціонерних товариств, зареєстрованих на території України, 2 іноземних компаній, які належали йому на праві власності, та не задекларував отриманий дохід членів сім’ї (дочки та невістки). Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2017 рік становить понад 6,6 млн гривень.

Також Олег Ляшко, подаючи декларацію за 2017 рік (виправлену), зазначив недостовірні відомості про отриманий ним дохід у вигляді процентів, виграшів та від надання майна в оренду, а також недостовірно вказав отриманий членом сім’ї (особою, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) дохід від відчуження рухомого майна. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата становить майже 1 млн гривень.

Повідомляється, що Вадим Сидорчук у декларації за 2015 рік (виправленій) не задекларував дохід, отриманий членом сім’ї (дружиною) у вигляді відсотків від 2 банків, а також недостовірно вказав відомості про легковий автомобіль, який належить йому на праві власності, та розмір своїх фінансових зобов’язань. Загалом виявлено порушень на суму понад 1,6 млн гривень.

«За результатами перевірки декларації Наталії Гудзь за 2017 рік було встановлено, що посадовець не задекларувала корпоративні права, земельну ділянку та мотоцикл, які належать на праві власності члену сім’ї (сину), а також недостовірно вказала відомості про розмір отриманих членами сім’ї (сином та чоловіком) доходів. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації за 2017 рік становить понад 5,7 млн гривень», – додали у відомстві.

У НАЗУ відзначили, що Ірина Фаловська не вказала у декларації за 2016 рік відомості про фінансові зобов’язання, що виникли на користь АКБ «Форум» на загальну суму понад 500 тис. гривень.

За результатами перевірки декларації Бориса Філатова за 2015 рік було встановлено, що Дніпровський міський голова не відобразив інформацію про земельну ділянку, мотоцикл та судно, які належать йому на праві власності, та земельну ділянку, яка належить йому на праві оренди, а також будинок, який належить дружині. Крім того, зазначив недостовірні відомості про джерело та розмір власного доходу та доходу дружини.

«Загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік становить понад 470 тис. гривень», – наголосили у відомстві.