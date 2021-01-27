Названо банки, які порушують нормативи НБУ (список)

Перелік порушників поповнив «Банк Форвард», а покинув цей список «Місто Банк», який в грудні 2020 року був визнаний неплатоспроможним

З 73 платоспроможних банків на 1 січня 2021 року хоча б один норматив порушили дев’ять банків, як і на 1 грудня, так і на 1 листопада 2020 року, коли банків було 74. Про це повідомляє FinClub.

Зазначається, що перелік порушників поповнив «Банк Форвард», а покинув цей список «Місто Банк», який в грудні був визнаний неплатоспроможним.

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), який повинен становити не більше 25% порушували чотири банки: Сбербанк (50,92%), Індустріалбанк (73,23%), Промінвестбанк (55,93%) та став порушувати Банк Форвард (25,71%).

Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9; не більше 25%) порушували три банки: Юнекс Банк (28,2%), Мегабанк (28,9%), Перший інвестиційний банк (51,01%).

Нормативи ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1) і загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2) не повинні перевищувати 10%.

Л13-1 порушували чотири банки: Індустріалбанк (10,46%), ПриватБанк (92,69%), Ощадбанк (119,93%), Промінвестбанк (84,87%).

Л13-2 порушував Промінвестбанк (77,8%).

LCR у всіх валютах (не менш 100%) і LCR в іноземній валюті ніхто не порушував.

Лідером по порушеним нормативам став Промінвестбанк (три порушення).

Інші банки-порушники не виконували один-два нормативи.

Згідно з даними НБУ, усі банки виконували:

норматив Н1 (регулятивний капітал не менше 200 млн грн),

нормативи адекватності регулятивного капіталу (Н2; не менше 10%) та достатності основного капіталу (Н3; не менше 7%),

норматив короткострокової ліквідності (Н6; не менше 60%),

норматив великих кредитних ризиків (Н8; не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу).

Норматив інвестування в цінні папери (Н11, не більше 15%) ніхто не порушував, як і норматив загальної суми інвестування (Н12, не більше 60%).

Як повідомлялося, Нацбанк заборонив банкам використовувати дрібний шрифт в договорах.

Також Нацбанк змінив вимоги до зберігання запасів готівки.