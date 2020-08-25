На Берлінському кінофестивалі тепер не буде чоловічих та жіночих нагород



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На Берлінському кінофестивалі тепер не буде чоловічих та жіночих нагород

«Срібних ведмедів» присуджуватимуть за кращі головну роль та роль другого план

Берлінський кінофестиваль з 2021 року відмовиться від нагород за кращу жіночу та чоловічу ролі. Замість них присуджуватимуть «Срібних ведмедів» за кращі головну роль та роль другого плану.

Про це повідомила пресслужба фестивалю 24 серпня.

Там зазначають, що такі нагороди є гендерно-нейтральними.

«Ми вважаємо, що скасування поділу нагород за ознакою статі — це сигнал до більш гендерно-чутливого розуміння в кіноіндустрії», — зазначили керівники «Берлінале» Марієтта Ріссенбек і Карло Шатріан.

Організатори повідомили, що кінофестиваль відбудеться у звичайному форматі, але відповідно до правил та обмежень щодо поширення коронавірусу, які діятимуть.

Зазначимо, що цьогорічний 70-тий «Берлінале» не скасовували через коронавірус, оскільки традиційно провели його наприкінці лютого, ще до епідемії Covid-19 у Європі.

Наступного року окрім нагород за головну роль та роль другого плану вручатимуть ще шість: кращий фільм, кращий сценарій, кращу режисуру, гран-прі журі фестивалю і приз журі, а також нагороду за видатні досягнення в кіно.