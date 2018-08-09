Не кажіть, що Америка не відреагувала на вторгнення РФ у Грузію 10 років тому, - Кондоліза Райс



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Кондоліза Райс

Райс: Лавров вимагав, щоб Саакашвілі пішов

На цьому тижні виповнюється десять років з тих пір, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Грузію, пише колишній держсекретар США Кондоліза Райс в статті для The Washington Post.

«Ми в адміністрації Буша розуміли небезпеку, що насувається військових дій Росії в Грузії. Починаючи з весни 2008 року, США і Німеччина намагалися домовитися про деескалації зростаючої напруженості в сепаратистських регіонах Південної Осетії і Абхазії», - йдеться в статті.

«Саме в цьому контексті я сказала президенту Грузії Михайлу Саакашвілі - приватно - що росіяни спробують спровокувати його і що, з огляду на обставини на місцях, він не може розраховувати на відповідні заходи НАТО», - пояснює Райс.

За словами Райс, головним завданням США став захист грузинської столиці. Для цього американські військово-транспортні літаки повернули збройні сили Грузії з Іраку. І, як згадував сам Саакашвілі, ми відправили «гуманітарний конвой» в супроводі військових кораблів США, згадує автор.

У телефонній розмові через кілька днів після початку кризи російський міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав мені, що для закінчення військових дій існують три умови, пише Райс. Першим була обіцянка грузинських ЗС не використовувати військову силу в відкололися регіонах, другим - їх повернення в частині. «Однак третя умова, яке, як він сказав, повинно залишитися «тільки між нами», вразила мене», - пише Райс. «Міша Саакашвілі повинен піти», - сказав Лавров, за її словами.

«Я відповіла Лаврову, що американський держсекретар і російський міністр закордонних справ не можуть вести таємні переговори про повалення демократично обраного президента», - згадує екс-дипломат. Він був у люті. Однак Саакашвілі залишився при владі, і грузинська демократія була врятована.

«Це і зараз сумна історія - і, можливо, Путін витягнув з неї неправильні уроки. Втім, щоб стримати його в майбутньому, нам потрібно, перш за все, правильно оцінити факти минулого», - вважає Райс.