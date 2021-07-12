П’ять мільйонів людей щороку вбивають спека та холод

Екстремальні погодні температури стають причиною майже десяти відсотків смертей у світі

Близько п’яти мільйонів чоловік у світі щороку вмирають через надмірну спеку або холод.

Водночас число смертей внаслідок надмірної спеки збільшується. Про це пише The Guardian.

Дослідження, в якому брали участь десятки вчених з усього світу, показало, що 9,4% смертей у світі щороку стаються внаслідок спеки або холоду. У цифрах – це 74 смерті на 100 тис. осіб.

Протягом двох десятиліть більше людей померло від холоду, ніж від спеки. Але смертність, пов'язана зі спекою, зростає, а смертність внаслідок холоду зменшується.

«У майбутньому смертність внаслідок холоду буде продовжувати зменшуватися, але оскільки смертність внаслідок спеки зростатиме, це означає, що настане переломний момент», – сказав один з керівників дослідження, професор Монаш Юмінг Го.

Ця тенденція буде зберігатися надалі в зв'язку зі зміною клімату.

Дослідники проаналізували дані про смертність і погодні умови з 750 місць у 43 країнах за період з 2000 по 2019 рік. Як виявилося, середньодобова температура в цих місцях збільшується на 0,26 °С протягом десятиліття.

Нагадаємо, недавно стало відомо, коли спаде спека.

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