Спека вбиває. У Києві водій тролейбуса помер за кермом

Бригаді медиків не вдалося врятувати чоловіка.

У четвер, 15 липня, в Києві за кермом тролейбуса помер водій. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, водію стало погано, він зупинився на перехресті вулиць Вишгородської та Мостицької.

Першими на допомогу прибули рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби. Вони почали проводити реанімаційні дії. За кілька хвилин долучилися медики швидкої.

Усі дії лікарів були марними, за пів години вони констатували смерть чоловіка.

Наразі в Києві панує нестерпна спека. Пасажири повідомляють, що у салоні тролейбуса було не менше +40 градусів.

Нагадаємо, у червні водій трамвая маршруту №3 знепритомнів через спеку. У кабіні водія трамвая було +47 градусів.

Як повідомляли раніше, 14-16 липня у Києві та у столичній області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Через спеку столичні дорожники у посиленому режимі здійснюють полив і миття вулиць.

А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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