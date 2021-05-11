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    Не варто забувати про Білорусь на тлі можливого вторгнення РФ – Баканов

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    Сьогодні ситуація стабілізувалася, але Росія відвела лише частину своїх військ від українського кордону - Не варто забувати про Білорусь на тлі можливого вторгнення РФ – Баканов
    Сьогодні ситуація стабілізувалася, але Росія відвела лише частину своїх військ від українського кордону
    Фото: СБУ

    Бойовий і чисельний склад угруповань РФ уздовж українського кордону становить близько 100 тисяч осіб

    Мінськ є союзником Москви, тож не варто забувати про Білорусь на тлі можливого вторгнення Російської Федерації. Про це заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов під час виступу на форумі «Україна 30».

    «Нещодавно, коли біля кордонів збільшилася концентрація російських військ, ми відчули, що діють інші правила. Сьогодні ситуація стабілізувалася, але Росія відвела лише частину своїх військ. Загроза нікуди не поділася», – заявив Баканов.

    За його словами, бойовий і чисельний склад угруповань РФ уздовж українського кордону становить близько 100 тисяч осіб.

    «Чи можемо виділити 5 основних напрямків. Але не варто забувати Білорусь, яка є потенційним союзником РФ, в разі, якщо Російська Федерація буде реалізовувати план вторгнення в Україну», – додав глава СБУ.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ні українська, ні російська сторони ніхто не готові до повномасштабної війни. За його словами, якщо Росія піде на ескалацію, може початися нова світова війна.

    Раніше РФ оголосила про часткове відведення своїх військ з окупованого Криму та східного кордону України. Президент України Володимир Зеленський назвав це «маленькою перемогою» Києва та його союзників.

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    Теги: Білорусь Росія бойовики на Донбасі Донбас СБУ війна Володимир Зеленський Україна Іван Баканов
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