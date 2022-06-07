«Не звикайте до нашого болю»: Олена Зеленська звернулася до іноземців

Перша леді поінформувала про Національну програму психологічної допомоги постраждалим від війни громадянам

Перша леді Олена Зеленська закликала світ і, зокрема, Сполучені Штати Америки, не звикати до війни Росії проти України, адже якщо це станеться, то війна не закінчиться ніколи. Про це вона сказала в інтерв’ю американському телеканалу ABС, яке дала у Києві.

Розмову на 40 хвилин перервала повітряна тривога – цей епізод також побачили американські глядачі.

«Мені дуже хочеться, щоб весь світ, і американці також, не звикали до цієї війни. Так, від вас вона далеко, довго триває, і від неї можна втомитися, але, будь ласка, не звикайте, тому що якщо всі звикнуть, ця війна не закінчиться ніколи. Не звикайте до болю. І коли ви починаєте думати, що для цієї війни можуть бути якісь причини, це означає, що ви в зоні російської пропаганди. Будьте уважними, чуйте правду», – сказала вона.

Зеленська також наголосила, що Україна не готова поступатися своїми територіями в обмін на «мир», як пропонують деякі російські та світові політики. Тому, за її словами, в українців немає вибору, вони повинні продовжувати боротьбу.

«Ми не готові поступатися своїми територіями. Не можна втратити свої території та бути спокійними надалі. Агресор не зупиниться на частині нашої території, не зупиниться, доки не знищить нас. Тож у нас немає вибору – ми повинні боротися за свою незалежність», – сказала Зеленська.

Перша леді переконана, що українці вистоять у цій війні. Але нині наші громадяни переживають жахливі трагедії.

«Є діти, які бачили, як убивали їхніх батьків. Тут, на Київщині, наприклад, є хлопчики, які бачили, як убили їхню маму, і самі мусили її ховати», – розповіла вона.

На думку дружини президента, російські солдати вдаються до руйнувань і насильства, адже мета Росії – «знищити все те, що робить нас українцями й відрізняє від них».

Перша леді також розповіла про Національну програму психологічної допомоги постраждалим від війни громадянам, яка запускається з її ініціативи.

«Велика проблема, що українці не звикли звертатися до психолога, тож потрібна масштабна комунікаційна кампанія», – переконана вона.

Крім того, Олена Зеленська відзначила велику роль українських жінок у цій війні, які кожна на своєму місці роблять усе для перемоги: «Завжди була впевнена, що українські жінки – найкращі. І нарешті світ побачить обличчя української жінки».

Нагадаємо, раніше подружжя Зеленських після двох місяців розлуки через війну провели спільне інтерв'ю в ефірі українського телеканалу.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді вперше з початку війни з'явилися разом на публіці 17 травня – у день прощання з першим очільником держави Леонідом Кравчуком.

Раніше Зеленська у відвертому інтерв'ю розповіла, чому не бачиться з чоловіком.