Зеленський і перша леді попрощалися з Кравчуком (відео)

Президент та перша леді попрощалися у Києві з Леонідом Кравчуком

Сьогодні у Києві відбулася церемонія прощання з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком. На заході були присутні рідні та близькі політика, міністр культури Олександр Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко, ексспікер парламенту Олександр Мороз і бізнесмени Ігор та Григорій Суркіси.

Відвідало захід і подружжя Зеленських. Чинний президент та перша леді поклали біля Кравчука квіти та вшанували його пам'ять. Ймовірно, саме задля цього Олена Зеленська, яка ще на початку війни покинула столицю, приїхала до Києва.

Крім цього, попрощатися з першим очільником України прийшли другий, третій та п'ятий президенти.

Труну із тілом Кравчука супроводжувала почесна варта. Поховають першого президента на Байковому кладовищі.

За даними джерел «Главкома», перший президент перебував останні місяці свого життя у німецькій клініці під апаратами штучного забезпечення життєдіяльності.

Кравчук помер 10 травня. Через війну доправити тіло першого президента з Мюнхена до України літаком було неможливо. Тому родина змушена організовувати транспортування наземним транспортом, у тому числі залізницею.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити план заходів щодо вшанування пам'яті першого глави держави, у тому числі заснувати іменну державну стипендію за досягнення у сфері державного управління. З метою гідної вшанування пам'яті Кравчука Зеленський створив комісію для організації похорону та призначив її співголовами керівника Офісу президента Андрія Єрмака та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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