Небезпечні ігри: У Чернівцях підліток «поставив на вуха» весь район (відео)

У Чернівцях місцеві мешканці зняли на відео, як підліток ходив по краю багатоповерхівки

У Чернівцях місцеві мешканці зняли на відео, як підліток заліз на дах багатоповерхівки та ходив по краю будинку. Про це повідомляється в групі міста «Активний бульвар» у мережі Facebook.

На відео видно, як дитина років 15-ти спочатку сидить на даху, а потім встає й розгулює далі. Також на відеоролику чутно, що жіночий голос говорить: «Набирай 102», а у відповідь чоловік відповідає, що «поліція не встигне приїхати».

У тій же групі розмістили і другий відеозапис, на якому вже група підлітків та той, що був на даху, ідуть вниз по тротуару біля будинку.

«Можливо хтось із батьків впізнає своїх «чудо-чад» та проведе «профілактичну» розмову з дітьми», – написав автор відеороликів Сергій Шкварчук.

Нагадаємо, що останнім часом по столиці пройшла хвиля самогубств. Від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано понад 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

На початку березня в Україні було зафіксовано 25 випадків самогубств. Так, на Закарпатті повісилася 13-річна дівчинка. Також подібна трагедія сталась в Одесі. Юнак вистрибнув із 15-го поверху житлового будинку.