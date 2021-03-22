Кількість самогубств зростає: торік в Україні 123 підлітки покінчили з життям

В Україні в 2020 році наклали на себе руки 123 підлітки

На початку березня 2021 року було зафіксовано 25 випадків самогубств

В Україні кількість вчинення підлітками самогубств щороку зростає.

Про це йдеться у відео із порадами для безпечної поведінки дітей в соцмережах від спеціалістів Харківського національного університету внутрішніх справ.

«За даними ЄРДР, у 2020 році вчинили самогубство 123 підлітки, а вже на початку березня 2021 року органами Національної поліції було зафіксовано 25 випадків самогубств і 91 спробу вчинити такі дії», – сказано в повідомленні.

За словами завідувачки кафедри педагогіки та психології ХНУВС Олени Федоренко, для того, щоб дитина не потрапила у складні ситуації, які пов'язані з небезпечними інтернет-спільнотами, її необхідно про це попередити.

«Тут також повинна бути міра. Не потрібно постійно про це розмовляти. Необхідно спочатку поговорити, зробити певну паузу, подивитися як дитина на це реагує. Якщо дитина вже обізнана і вона про це чула по телебаченню або десь у Мережі, можна по її реакції зрозуміти, чи ця тема буде її цікавити, чи вона не буде відгукуватися на такі пропозиції щодо вступу до цих груп», – пояснює Федоренко.

Зазначається, що потенційними учасниками так званих «груп смерті» стають діти і підлітки, які мають проблеми вдома, у школі; діти, у родинах яких немає здорових емоційних стосунків, і які від цього стають більш вразливими до негативних зовнішніх впливів.

До слова, напередодні на Закарпатті повісилася 13-річна дівчинка.

Також подібна трагедія сталась в Одесі. Юнак вистрибнув із 15-го поверху житлового будинку.

Нагадаємо, останнім часом хвиля самогубств серед підлітків сколихнула столицю. Від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано понад 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

Чергове самогубство підлітка у Києві сталося напередодні весни: 15-річна дівчинка стрибнула з балкона.