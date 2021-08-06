Недитячі розваги: на пляжі в Кирилівці хлопчик «відпочив» з алкоголем (відео)
Дитина знайшла пляшку з пивом і випила
На Азовському курорті на пляжі маленький хлопчик пив із пляшки пиво в той час, як його батьки захопилися бесідою. Відео опублікував 1+1.
Інцидент стався в селищі Кирилівка в Запорізькій області.
На записі видно, що поки дорослі щось обговорюють, дитина приблизно 3-5 років зробила кілька ковтків зі скляної пляшки з алкогольним напоєм.
Потім батько хлопчика помітив його дії та відібрав пляшку.
Нагадаємо, раніше у курортній Кирилівці Запорізької області сталося зіткнення гідроскутера й надувного балона «банан», у результаті чого постраждали чотири людини.