Недитячі розваги: на пляжі в Кирилівці хлопчик «відпочив» з алкоголем (відео)

Дитина знайшла пляшку з пивом і випила

На Азовському курорті на пляжі маленький хлопчик пив із пляшки пиво в той час, як його батьки захопилися бесідою. Відео опублікував 1+1.

Інцидент стався в селищі Кирилівка в Запорізькій області.

На записі видно, що поки дорослі щось обговорюють, дитина приблизно 3-5 років зробила кілька ковтків зі скляної пляшки з алкогольним напоєм.

Потім батько хлопчика помітив його дії та відібрав пляшку.

Нагадаємо, раніше у курортній Кирилівці Запорізької області сталося зіткнення гідроскутера й надувного балона «банан», у результаті чого постраждали чотири людини.

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