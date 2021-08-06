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    Недитячі розваги: на пляжі в Кирилівці хлопчик «відпочив» з алкоголем (відео)

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    Недитячі розваги: на пляжі в Кирилівці хлопчик «відпочив» з алкоголем (відео)
    Скріншот із відео

    Дитина знайшла пляшку з пивом і випила

    На Азовському курорті на пляжі маленький хлопчик пив із пляшки пиво в той час, як його батьки захопилися бесідою. Відео опублікував 1+1.

    Інцидент стався в селищі Кирилівка в Запорізькій області.

    На записі видно, що поки дорослі щось обговорюють, дитина приблизно 3-5 років зробила кілька ковтків зі скляної пляшки з алкогольним напоєм.

    Потім батько хлопчика помітив його дії та відібрав пляшку.

    Нагадаємо, раніше у курортній Кирилівці Запорізької області сталося зіткнення гідроскутера й надувного балона «банан», у результаті чого постраждали чотири людини.

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    Теги: пляжі батьки пиво
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    Недитячі розваги: на пляжі в Кирилівці хлопчик «відпочив» з алкоголем (відео)