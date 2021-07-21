Курортну Кирилівку почали рятувати від медуз (відео)

Через нашестя медуз туристи не хочуть відпочивати у Кирилівці

На деяких базах почали встановлювати бар'єрні сітки від медуз

У курортному містечку Кирилівка у Запорізькій області власники баз відпочинку вдалися до радикальних дій, аби зупинити нашестя медуз, яке відлякує відпочивальників. Вони почали встановлювати огороджувальні сітки. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Через нашестя медуз туристи не хочуть відпочивати у Кирилівці, через що власники баз заходилися вирішувати проблему. На деяких базах почали встановлювати бар'єрні сітки від медуз.

На опублікованому відео, яке туристи зафільмували на пляжі однієї з баз відпочинку на косі Пересип в Кирилівці, видно, скільки медуз набилося у сітку. Втім, відпочивальникам вони більше не заважають.

Як раніше повідомляв «Главком», на популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз.

Тим часом, невтішну інформацію про «навалу медуз та комарів у Бердянську» заперечив на своїй сторінці в Facebook освітній омбудсмен Cергій Горбачов, який відпочиває з сім’єю на морі.

«Оскільки вже більше тижня відпочиваємо на Середній Косі, маю власні враження та спостереження. Спойлер: медузи і комарі є, але не завжди і не всюди, а відпочинком ми задоволені», – наголосив він.