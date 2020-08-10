Торік в Україні батьки покинули понад 330 немовлят



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Минулого року найбільше немовлят покинули в Дніпропетровській області - 46, місті Київ - 43 та Одеській області - 36

У 2019 році батьки відмовились від 326 новонароджених в акушерських стаціонарах. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я, пише УНН.

«Відомості про кількість дітей, від яких відмовились батьки в акушерських стаціонарах. В 2019 році кількість дітей, від яких відмовилися батьки – 326», - йдеться у відповіді на запит.

Вказано, що у 2019 році в Україні показник відмов від дітей становить 1,11 дитини на 1 тис. народжених живими.

Повідомляється, що торік найбільше немовлят покинули в Дніпропетровській області - 46, місті Київ - 43 та Одеській області - 36.

Зазначається, що найвищий показник покинутих немовлят за останні 16 років був в Україні у 2004 році - тоді відмовились від 1549 дітей за рік.

Разом з тим не всі батьки, які не хочуть виховувати свою дитину, зпалишають їх у медичних установах. Чимало випадків, коли випадкові перехожі чи полісмени знаходять мертвих новонароджених у лісах чи навіть на смітнику.

Нагадаємо, у липні горе-матір під Києвом викинула немовля на смітник. Це трапилось у Коцюбинському.

У квітні на сміттєзвалищі у Переяславі Київської області було виявлено тіло новонародженого хлопчика.

На початку березня у Києві в лісосмузі у пакеті знайшли тіло новонародженої дитини.

15 січня на вулиці Героїв Севастополя, 22 в Києві чоловік знайшов труп немовляти.

У Дніпрі 3 січня на сміттєвому полігоні «Правобережний» знайшли мертву новонароджену дитину.

У Білій Церкві біля багатоповерхового будинку місцева жителька виявила тіло немовляти і про жахливу знахідку повідомила до поліції.